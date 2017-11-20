KONESOB’ta Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü personeline eğitim verildi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime, Konya Karaman ve Aksaray illerinden gelen personel katıldı. Eğitim, daire Başkanı Ali Bayrakdaroğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü personeli Cevat Akgönüllü ve Neslihan Turan tarafından, yürürlükte olan mevzuat, gerçekleşen yönetmelik değişiklikleri, uygulamada karşılaşılan durumlar ve soru cevap başlıklarında verildi.

Eğitim sonrası Bakanlık temsilcileri, Gümrük Ticaret Konya İl Müdürü Haşmet Yılmaz ile birlikte, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan’ı makamında ziyaret etti.