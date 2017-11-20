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20 Kasım 2017 14:07

KONESOB’ta Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü personeline eğitim verildi

2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında olağan genel kurullarını yapacak olan esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarında görevlendirilecek olan kamu personeline Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’nce eğitim verildi.

KONESOB’ta Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü personeline eğitim verildi

20 Kasım 2017 14:07


Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime, Konya Karaman ve Aksaray illerinden gelen personel katıldı. Eğitim, daire Başkanı Ali Bayrakdaroğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü personeli Cevat Akgönüllü ve Neslihan Turan tarafından, yürürlükte olan mevzuat, gerçekleşen yönetmelik değişiklikleri, uygulamada karşılaşılan durumlar ve soru cevap başlıklarında verildi.


Eğitim sonrası Bakanlık temsilcileri, Gümrük Ticaret Konya İl Müdürü Haşmet Yılmaz ile birlikte, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan’ı makamında ziyaret etti.




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