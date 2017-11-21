KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, birlik yönetim kurulu üyesi başkanlar, oda başkanları, oda yönetici ve genel sekreterleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkarın katıldığı SGK bilgilendirme toplantısı Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda gerçekleştirildi. SGK Konya İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz ve SGK Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanı Nedim Can’ın da konuşması olarak katıldığı programın açış konuşmasını KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan yaptı. Kayıtlı istihdamı teşvik etmeye yönelik destek programlarının esnaf ve sanatkar için önemli ve yararlı olduğunu belirten Başkan Karamercan, "Çalışma hayatında çok ciddi bir sorun olan kayıt dışı istihdam, son yıllarda yapılan çalışmalar sonucu ciddi oranda azalmıştır. Kayıt dışı istihdam hem çalışana hem işveren hem de devlete önemli zararlar vermektedir. Durum böyleyken küçük ölçekli esnaf işletmeleri için sosyal güvenlik ödemeleri de büyük bir mali yük olabilmektedir. Bu mali yükün küçük ölçekli işletmeler için kademeli olarak azaltılması halinde kayıt dışı istihdamın azalmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. Başkan Karamercan, Konyalı esnaf ve sanatkarların vergisini ve sigorta primlerini gününde ödemeye çalıştığını ve Konya’nın bu konuda örnek bir şehir olduğunu da sözlerine ekledi.

Programda SGK Konya İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz ve SGK Primler Daire Başkanı Nedim Can da birer selamlama konuşması yaptı ve proje hakkında katılımcılara deyatlı bilgiler verdi. Protokol konuşmalarının ardından SGK uzmanları tarafından istatistiksel rakamlarla kayıtlı istihdamın önemi anlatıldı. Programın sonunda katılımcılardan gelen sorular cevaplandı ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.