Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 14:42

KONESOB’ta "Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi" anlatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenlenen, "Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi" bilgilendirme toplantısında konuşan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, sosyal güvenlikle ilgili mali yükün küçük ölçekli işletmeler için kademeli olarak azaltılması halinde kayıt dışı istihdamın azalmasına katkı sağlayacağını düşündüklerini söyledi.

KONESOB’ta

21 Kasım 2017 14:42


KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, birlik yönetim kurulu üyesi başkanlar, oda başkanları, oda yönetici ve genel sekreterleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkarın katıldığı SGK bilgilendirme toplantısı Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda gerçekleştirildi. SGK Konya İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz ve SGK Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanı Nedim Can’ın da konuşması olarak katıldığı programın açış konuşmasını KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan yaptı. Kayıtlı istihdamı teşvik etmeye yönelik destek programlarının esnaf ve sanatkar için önemli ve yararlı olduğunu belirten Başkan Karamercan, "Çalışma hayatında çok ciddi bir sorun olan kayıt dışı istihdam, son yıllarda yapılan çalışmalar sonucu ciddi oranda azalmıştır. Kayıt dışı istihdam hem çalışana hem işveren hem de devlete önemli zararlar vermektedir. Durum böyleyken küçük ölçekli esnaf işletmeleri için sosyal güvenlik ödemeleri de büyük bir mali yük olabilmektedir. Bu mali yükün küçük ölçekli işletmeler için kademeli olarak azaltılması halinde kayıt dışı istihdamın azalmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. Başkan Karamercan, Konyalı esnaf ve sanatkarların vergisini ve sigorta primlerini gününde ödemeye çalıştığını ve Konya’nın bu konuda örnek bir şehir olduğunu da sözlerine ekledi.


Programda SGK Konya İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz ve SGK Primler Daire Başkanı Nedim Can da birer selamlama konuşması yaptı ve proje hakkında katılımcılara deyatlı bilgiler verdi. Protokol konuşmalarının ardından SGK uzmanları tarafından istatistiksel rakamlarla kayıtlı istihdamın önemi anlatıldı. Programın sonunda katılımcılardan gelen sorular cevaplandı ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    8°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Sisli
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç