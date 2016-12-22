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22 Aralık 2016 15:30

KONESOB’tan mesleki eğitimde işbirliği

KONESOB’tan mesleki eğitimde işbirliği

22 Aralık 2016 15:30

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB), mesleki eğitimde işbirliği yapılmasını öngören protokolü imzaladı.
Konya Valiliği’nin önderliğinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Konya Ticaret Odası ve Konya Sanayi Odası, işbirliği protokolü imzaladı. Protokol il genelinde mesleki eğitim veren okul ve kurumlar ile iş hayatını bir araya getirerek Konya’nın nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamayı ve mesleki eğitimin ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmasını hedefliyor. Protokol kapsamında kurulan çalışma grubu, il ve ilçelerde mesleki eğitim veren okulların yöneticileri ile iş hayatını temsil eden meslek odalarını ve işverenleri bir araya getirerek mesleki eğitim ve istihdam açısından sorunları tespit edecek ve çözüm önerileri geliştirecek. Bunun yanında işsizleri mesleki eğitime yönlendirmeyi sağlayacak tedbirleri belirleyecek.
KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Konya’da üyeleri olan 50 binin üzerindeki esnaf ve sanatkarın en önemli sorunlarından birinin, yanında çalıştıracak eleman bulamamak olduğunu, özellikle mesleki eğitim almış eleman bulma açısından ciddi sorunlar yaşadıklarını belirterek, bu protokolün bu sorunlara çözümler üreteceğine inandığını belirtti.



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