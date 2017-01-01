KONESOB’tan Milli Seferberliğe destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terörle mücadele için milli seferberlik çağrısına Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)’nden destek geldi.

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik çağrısını sonuna kadar destekliyoruz. Esnaflar ve iş dünyası olarak teröre karşı devletimizin yanındayız. Ayrıca tüm vatandaşlarımızın teröre destek verdiğini bildikleri kişileri ve duydukları bilgileri ihbar etmeleri çağrısında da bulunuyoruz" dedi.

Milli seferberliğin halkla devletin bütünleşmesi anlamına geldiğini söyleyen KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, iş dünyası olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik çağrısına sonuna kadar destek vereceklerine vurgu yaptı. Karamercan, "Terör gruplarına karşı her zaman devletimizin yanında olacağız. Terör saldırıları polisi, askeri ve devleti hedef alıyor. Her saldırıda şehitlerimiz oluyor. Bu saldırıların önüne geçebilmek için milli seferberlik büyük önem arz ediyor. Halkımız, en az polisimiz, askerimiz ve güvenlik güçlerimiz kadar bu terör örgütlerine karşı savaş vermeli" diye konuştu.

Karamercan, "Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın, vatandaşlarımızın milli seferberliğe destek vermesini ve teröre destek verdiğini bildikleri kişileri güvenlik güçlerimize ihbar etmelerini istiyoruz. Geçmişteki hataların tekrarlanmaması ve terörle mücadeleden vazgeçilmemesi gerekiyor. Millet olarak şehit haberlerinden üzüntü duyuyoruz ve terörün biran önce bitirilmesini istiyoruz. Ülkemizin huzura kavuşması, barış içerisinde yaşamamız için Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik çağrısına duyarlı olmalıyız ve birlik beraberlik duygusuyla hareket ederek tüm sorunların üstesinden gelmek için çaba sarf etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Karamercan, 2017 yılının tüm İslam Alemine ve Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ederek, "Yeni yılın huzur, barış, mutluluk, başarı ve iş dünyasına da hayırlı kazançlar getirmesini diliyorum" dedi.