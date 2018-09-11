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Kontrolden çıkan kamyon kayalığa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun kayalığa çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun kayalığa çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Seydişehir Antalya karayolunun 9. kilometresinde bulunan kaçış rampası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Uzun (30) idaresindeki 47 DH 363 plakalı ev eşyası yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yol kenarında bulunan kayalığa çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan Ramazan Düzcan (43) yaralandı. Yaralı kaza kırım ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Düzcan tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden sürücüsü Mustafa Uzun'un cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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