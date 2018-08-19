Kaza, Ereğli-Konya karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Ö. idaresindeki 09 AC 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil şarampole düştükten sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan Selahattin G. (42), Netice Ö. (35), Hatice G. (39), Gamze Ö. (19), K.Ö. (16) S.B.Ö. (13), G.E. (7), E.Ö. (7), M.Ö. (9) ve 1 yaşındaki A.Ö. yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazada yaralanan 5’i çocuk 10 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasında

Kontrolden çıkarak şarampole takla atan otomobilin karıştığı kaza anı, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri şantiyesinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde seyir halinde olan otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu savrulduğu ve ardında şarampole takla attığı görülüyor. Kayıtlarda, otomobilin takla attıktan sonra tekerleri üzerine düştüğü ardından araç içerisindekilerin tek tek dışarıya çıktığı ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu yer alıyor.

Öte yandan, takla atan otomobilde iki ailenin bulunduğu ve Kurban Bayramı tatili için Konya’dan Kahramanmaraş’a gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.