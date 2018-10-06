Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Konya'nın Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Koç (53) idaresindeki 42 E 3291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilin altında kalan sürücü Şaban Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.