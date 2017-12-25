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25 Aralık 2017 07:28

Kontrolden çıkan otomobil tramvaya çarptı

Konya’da aşırı hız nedeniyle otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü tramvaya çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil tramvaya çarptı

25 Aralık 2017 07:28


Kaza, 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi İle Yeni İstanbul Caddesinin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Ç. idaresindeki 06 HU 302 plakalı otomobil iddiaya göre sürücüsünün aşırı hızla ilerlemesinin ardından virajı alamayarak Kenan E. idaresindeki 4257 nolu tramvaya çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından yaklaşık 1 saat boyunca tramvay seferleri durdu. Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından aracın çekilmesiyle tramvay seferleri tekrar çalışmaya başladı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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