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28 Kasım 2017 13:28

Kontrolden çıkan pikap takla attı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı iddia edilen pikabın kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan pikap takla attı: 3 yaralı

28 Kasım 2017 13:28


Kaza, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan K.’nın kullandığı 42 GF 460 plakalı pikap, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadının kullandığı otomobille çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı. Havanın da yağışlı olması nedeniyle savrulan pikap takla atarak refüje devrildi. Ters dönen pikapta bulunan sürücü Volkan K. ile araçta bulunan Yasin K. (22) ve Onur S. (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazaya neden olduğu iddia edilen otomobili ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.




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