Konuk: “Bayram Coşkusu demokrasi şöleni ile sürecek”

Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajına “rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’i idrak edip Bayrama erişmenin bahtiyarlığını doyasıya yaşıyoruz” diyerek başlayan AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Temennimiz o dur ki bayram günlerinde ve bayramdan sonra da ülkemizin üzerinden, memleketimizin üzerinden, milletimizin her bir ferdinin hanesinden Rabbim bu rahmet ve bereket iklimini eksik etmesin. Daha sonraki Ramazanlara da ülkemiz için, milletimiz için daha çok işler yapmış olarak erişmeyi hepimize nasip etsin. Nasip etsin ki bu topraklarda, bizim medeniyet havzamızda bayramlar daha coşkulu, daha huzurlu ve daha müreffeh bir ortamda kutlanabilsin” dedi.

“Ülkemiz, arınma sürecinden geçiyor”

Türkiye’nin tarihi bir eşikten geçtiğini ifade eden Başkan Recep Konuk, “Sistemimizin üstündeki yönetsel yüklerden, siyasal sistemi yavaşlatan ağırlıklardan, sistemimize, toplumsal dokumuza bulaşan kirlerden ve çamurlardan kurtulmak için verdiğimiz mücadelede artık çoğu gitti azı kaldı. İnşallah önümüzdeki bayramlara yüklerinden ve prangalarından kurtulmuş, huzur ve güven ortamı için hiçbir tehdit unsuru bırakmamış, kalkınma ve refaha daha çok odaklanmış ve gücüne güç, zenginliğine zenginlik katmak için hızına hız katmış bir Türkiye olarak erişeceğiz. Bütün gayretimiz bunun içindir. Bütün çabamız bayramların bayramlara yaraşır şekilde idrak edilmesi içindir. Bu sene Bayram coşkumuz demokrasi şölenimizle taçlanacak ve Türkiye Bayram’dan bir hafta sonra yeni yönetim sistemine geçecek. Hızlı karar alıp, aldığı kararları süratle hayata geçirecek bir Türkiye olacak bundan sonra. İcrası hızlı, yasaması güçlü, yargısı bağımsız bir Türkiye’de dişliler daha hızlı ve uyumlu çalışacak. Hiçbir dişli bir diğerini yavaşlatmayacak ve Türkiye refah ve zenginlik hedefine daha hızlı ilerlerken, kardeşliğini ve birliğini pekiştirecek, huzur ve güvenliğine yönelik iç ve dış tehditleri milletimizin bedel ödeyeceği boyuta gelmeden süratli ve kararlı hareket edebilme kabiliyetiyle bertaraf edebilecek. Yeni sistemin özetidir, zenginlik ve refahın en hızlı şekilde hemen olması, kardeşlik ve birliğimizin hiçbir zaman bozulmaması, huzur ve güvenliğimizin hassasiyetle korunması. Bunlar aynı zamanda Bayramların daha coşkulu ve huzurlu kutlanmasının da olmazsa olmazlarıdır. Bu topraklardaki Bayram coşkusunun refahla zenginleşmesi, huzurla taçlanması, kardeşlikle daha sıkı kucaklaşması için yeni bir yönetim sistemine geçeceğiz. Takvim belli. Eşiği aşacağımız güne sayılı günler kaldı. Milletimiz karar verecek. Bir tercih yapacak. Milletimizin ferasetinden eminim ki, milletimiz bu eşiği sistemi kulaktan dolma duyanlarla değil sistemi kuranlarla aşacak. Sistemin müellifi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı sistemin mükellef şekilde inşası için de desteksiz bırakmayacaktır ” diye konuştu.

“Gönül sızısıyla geçirdiğimiz son ramazan bu ramazan ayı olsun”

Türkiye’nin terörü tamamen yok etme yolunda ciddi mücadeleler verdiğini de hatırlatan Konuk, “15 Temmuz darbe girişiminden, hendek olaylarına, sınırlarımızda kurulan ve bertaraf edilen terör yuvalarından sızanlarca yapılan saldırılara kadar yakın uzak tarihimizde yaşadığımız pek çok hadise bize göstermiştir ki, bu coğrafyada rehavete, tedbirsizliğe yer yoktur. Bunu en iyi bu toprakların çocukları bilir, bizler biliriz. Devletimiz son yıllarda sürdürdüğü kararlı operasyonlarla terörü büyük ölçüde dize getirmeyi, terörün belini kırmayı başarmıştır. Bu mücadele hem bu bayramın hem de bu topraklarda ilanihaye tüm bayramların huzur içinde kutlanması içindir. Ne bayramlarda ne yılın tüm günlerinde hiçbir hanede hiçbir ana baba, eş ve çocuğun acı ve keder yaşamaması içindir. Temennimiz o dur ki, Ramazan’dan sonraki her günümüz, her ayımız ve her yılımız Ramazan-ı Şerif’in huzur iklimi içinde geçsin. Temennimiz o dur ki bu topraklar, bu coğrafya ve bizim medeniyet havzamız artık bedel ödemesin, artık keder ve acı yaşamasın. Kaoslar, savaşlar, ölümler, acılar, ülkemiz ve medeniyet havzamızı terk etsin, Ramazan ayının huzur, rahmet ve bereket iklimi, Ramazan’ın rengi olan hoşgörü, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma havası Ramazan aylarından sonra da bizim, ülkemizin ve medeniyet havzamızın üzerinden hiç gitmesin” şeklinde konuştu.

“Ramazan’ın manevi iklimi ilelebet egemen olmalı”

Konuk, “Bayramlar, inananların bayram coşkusunu ve sevincini kendi hanelerinde, kendi kendilerine yaşadıkları günler değildir. Bayramlar, bayramı mahzun ve buruk geçirenleri unutmama, yüzünde keder, gönlünde acı olanlara da bayram tebessümünü ulaştırma günüdür. Bayramlar, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşma günüdür. Bayramlar, büyüğünden küçüğüne herkesi bir birine kavuşturan, herkesin bir birine kalbi bir muhabbetle sarıldığı günlerdir. Ve bayramlar, müminlerin, elleriyle, dilleriyle, gönülleriyle iyiliği ve kardeşliği en üst düzeyde tezahür ettirdikleri ve kuzeyinden güneyine doğusundan batısına bizim coğrafyamızda aynı huzur ve hoşgörü iklimini egemen kıldıkları günlerdir. Biz biliyoruz ki, bu bayramda da bizim coğrafyamızda Ramazan ayında üst düzeyde tezahür eden yardımlaşma ve dayanışma duyguları her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı vesilesiyle de coşkuya dönüşecek ve bayram sevinç ve mutluluğu her köşeye, her haneye ve her gönüle ulaşacaktır. Ramazan-ı Şerif’in anlam ve mana ikliminin devamı konusundaki inancımız tamdır. Bu inancımız, idrak ettiğimiz Ramazan ayında milletimizin sergilediği erdem, tezahür ettirdiği yardımlaşma örneklerinden kuvvet almaktadır. Ramazan ayı münasebetiyle yaşadığımız bu manevi iklimin bizim coğrafyamızda ilelebet egemen olması en büyük temennimizdir. Bir başka temennimiz daha vardır, yoksula ve ihtiyaç sahibine yardım etmekten kimsenin imtina etmediği ülkemizde, bizim gönlümüzden geçen; yardımlara ihtiyaç duyacak hiç kimsenin kalmamasıdır. Bizim temennimiz ve çabamız, bizim coğrafyamızın ve bizim milletimizin dünyanın en zengin, en müreffeh ülkesi ve milleti olması içindir. Şu mübarek günlerde tekrar bu topraklar için toprağa düşmüş her bir şehidimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm hemşehrilerimin, üreticilerimizin ve aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bu rahmet ve bereket günlerinin milletimizin her bir ferdini, ülkemizin her köşesini kuşatması duasıyla, tüm hemşehrilerime saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.