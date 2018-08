Konuk: “Birliğimize sıkı sıkıya sarılacağız”

ve 26. Dönem Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bu bayramın, ülkenin istikrarını, huzurunu ve ekonomisini hedef alan finansal saldırılarla karşılandığını belirterek, “Birliğimize sıkı sıkıya sarılacağız, ekmeğimizi hedef alanlara dersini vereceğiz. Daha çok üreteceğiz ki, daha müreffeh, daha kudretli olacağız” dedi.

ve 26. Dönem Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında bayramların sadece akraba, eş, dost ve yakın çevreyle paylaşılan sevinç ve coşkudan ibaret olmadığını belirten Başkan Recep Konuk, “Bizim medeniyetimizde bayramlar yardımlaşma, paylaşma, dayanışma ve hoşgörü ikliminin, hanemizden başlayarak, komşularımıza, köyümüze, kasabamıza, ilçemize, ilimize, tüm ülkemize ve genel olarak da bütün insanlığa yaydığımız sevinç, bu sevinçle herkesi kucakladığımız huzur günleridir. Bu mübarek günlerin birleştirdiği bütün Müslümanlar yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, hoşgörü ve dostluk ikliminin sıcaklığının; elle vererek, dille söyleyerek ve kalben inanarak yakın çevrelerinden ve yaşadıkları coğrafyadan başlayarak tüm insanlığa yayılmasına vesile olurlar. Bayramların ulvi havasıyla bir başka teneffüs edilen bu değerler, yani yardımlaşma, paylaşma, dayanışma ve hoşgörü aynı zamanda meselelerin çözüm kaynağı, kırgınlıkları, küskünlükleri, dargınlıkları tedavi eden manevi şifa pınarıdır. Dinimizin inananlara yılın her günü için emrettiği bu değerleri bayramlar dışında da tek tek fert olarak sosyal hayatımıza egemen kıldığımızda, yani öfkenin yerine hoşgörüyü, yokluğun yerine yardımlaşmayı, paylaşmayı, kavganın yerine dayanışmayı hakim kıldığımızda hem ülkemiz, hem bizim coğrafyamız hem de bütün dünya insanlık için daha yaşanır olacaktır. Bize düşen bu bayramda ve bayramlar dışında da bu değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkmak, yakın çevremizden başlayarak bayram havasının herkes tarafından teneffüs edilmesini sağlamaktır” dedi.

“Yardımlaşma duygularının tezahürüyle hüzünler unutturulacak”

Bu yılki bayramın, dışarıdan gelen ve ülkemizin istikrarını, huzurunu, ekonomisini hedef alan finansal saldırılarla karşılandığını ifade eden Başkan Konuk, “Belki, dünyaya emir vermeye alışmış olanların şımarıklığının oluşturduğu ekonomik dalgalanmalar sebebiyle veya başka nedenlerle yakın çevremizde veya ülkemizdeki birçok evde bu bayram maalesef gönül huzuruyla kutlanamayacak, bazı kardeşlerimiz kurban ibadetini yerine getiremeyecek. O evler maddi imkanları elvermediği için kurban vecibesini yerine getirememenin, çocuklarını gönüllerince giydirememenin hüznünü yaşayacaklar. Sorumlusu olmadıkları ve dışarıdan dayatılan dalgalanmanın bedelini ilk önce, bu bayramda da çiftçi, köylü, işçi, dar gelirli ve onların aileleri, çocukları ödeyecek. O evlerde bayram sevinci ve coşkusunun içinde hüzün de olacak. Elbette bu bayramda da milletimizin zaten hasleti olan yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve hoşgörü duygularının bayramların ruhuna uygun olarak tezahürüyle, hüzün unutturulacak, o kardeşlerimiz de bayram coşkusuna ortak olacaklar” diye konuştu.

“Bizim arzumuz ve çabamız, kudretli Türkiye içindir”

Ülkemizde hiç kimsenin yoksula ve ihtiyaç sahibine yardım etmekten imtina etmediğini vurgulayan AK Parti 25 ve 26. Dönem Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “bizim gönlümüzden geçen; bu yardımlara ihtiyaç duyacak hiç kimsenin kalmamasıdır. Bizim çabamız, ülkemizin ekonomisinin estirilen ters rüzgarlara karşı korunaklı hale gelmesi, hiçbir suni rüzgarın toz bile kaldıramayacağı kudretli Türkiye’nin inşası içindir. Ülkemizin, bu coğrafyanın ve dünyanın en zengin, en müreffeh milleti olması içindir. Bizim gibi tarihe damga vurmuş milletler, rövanş bekleyenlere, pusuda fırsat kollayanlara yönelik olarak güçlü olmak, güçlü kalmak, zaaf teşkil edebilecek her deliği tıkamak zorundadır, bu bizim için varlık yokluk meselesidir. O nedenle biz, birliğimize sıkı sıkıya sarılacağız, 81 milyon yekvücut olup İstiklal Harbindeki gibi, 15 Temmuz’daki gibi şekil değiştirmiş ama istikbalimizi ve istiklalimizi, huzurumuzu, işimizi, aşımızı, ekmeğimizi hedef alıp bize ders vermek isteyenlere dersini vereceğiz. Daha çok üretmek için daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz ki, daha müreffeh, daha kudretli olacağız. Biz ısrarla ve inançla; üreten ve üreterek zenginleşen, zenginliği adaletli bir şekilde paylaşan, hiçbir hanesinde yoksulluk ve çaresizlik yüzünden çocukların boynunun bükülmediği, hiçbir babanın-annenin işsiz kalmadığı kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygularla her köşesinde ve her evinde bayramların bayram gibi yaşandığı bir Türkiye temennisiyle tüm üyelerimizin, bütün çiftçilerimizin, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, bu güzel günlerin hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.