Konuk; “Çiftçimizin sorunlarına çare olacak işler yapıyoruz”

Seçimli Olağan Genel Kurul’u çalışmaları çerçevesinde Beyşehir ve Seydişehir’i ziyaret etti.

Bölge çiftçileri tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Recep Konuk Beyşehir’de ve Seydişehir’de bölge çiftçisine seslendi. Bölgede bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantılara, ilçe belediye başkanları da katıldı. Çiftçiler Seydişehir ile Beyşehir yolunda Başkan Recep Konuk’un yolunu keserek, “Recep Başkan geldi, bugün bizim bayramımız” diyerek halay çekti. Başkan Recep Konuk’u Seydişehir’e girerken de davulla zurnayla karşılayan Seydişehirli üreticiler ayrıca Başkan Recep Konuk’a bir de kepenek giydirdi.

Beyşehir’de kalabalık bir üretici topluluğuna seslenen Başkan Recep Konuk, Konya Şeker’in oluşturduğu değerin bölge çiftçisi, bölge ekonomisi ve Türkiye’de tarımın sorunlarının çözümü için ne anlama geldiğini anlattı. Üreticinin sorunlarına çare olacak işler yapmak için bugüne kadar gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Konuk, “Yaptığımız bütün yatırımlar üreticinin geleceğini ilgilendiren yatırımlardır. Bizim bütün yatırımlarımız üreticiye daha çok ürettirmek içindir. Burada şunu da ifade edeyim, sat kurtul ile at kurtul ile bu memleket kalkınmaz. Yaptıklarınızla kurtaracaksınız, yaptığınız işlerle bu memlekete, bu memleketin üretimine, geleceğine katkı yapacaksınız. Biz her yaptığımız yatırımda üreticinin ürününün değer bulmasına vesile olduk. Konya Şeker olacak, Konya Şeker büyüyecek, Konya Şeker daha çok ürünü işleyebilecek sanayi altyapısına sahip olacak ki üreticinin ürettiği mal değer bulsun. Bu topraklarda para etmediği için sütün döküldüğü günleri yaşadık. Vatandaşın elindeki besi yok parasına alınır, başka yerlerde işlenir, kârı başkası alırdı. Ama şimdi üretici kendi fabrikasını kurdu, Panagro’yu kurduk. Bugün bizim tesislerimize günlük 860 ton süt alınıyor. Dile kolay, günlük 860 ton süt. Biz eti kendi tesislerimizde işlemeseydik etin fiyatını bu kadar stabil hale getirebilir miydik? “Eskiden unun kaynağı bizim tarlalarımızdı, şeker bizim elimizdeydi, yağ bizim ürettiklerimizden sıkılıyordu ama helvayı başkaları karıyordu. Şimdi unu şekeri yağı üreten helvayı da karıyor. Yani zahmetini çeken üretici rahmetine de ortak olabiliyor” dedi.

“Konya şeker yatırımlarını kimseden para toplamadan yaptı”

Bugün Torku ürünlerinin 100’e yakın ülkede satıldığını, bunun Konya Ovasındaki üretimin de güvencesi olduğunu vurgulayan Konuk, “Başta Amerika ve Japonya olmak üzere dünyanın birçok yerine Torku ürünleri, Konya çiftçisinin ürünleri gitmektedir. Bugün Afrika’dan Orta Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya, Ortadoğu’dan Uzak Asya’ya Torku gofreti, Torku bisküvisi, Torku çikolatası gitmektedir. Ne var o ambalajın içinde? Sizin ürettiğiniz buğdaydan üretilen un. Sizin ürettiğiniz pancardan üretilen şeker. Sizin ürettiğiniz ayçiçeğinden üretilen yağ. Biz sizin ürettiklerinizden yapılanları binlerce kilometre uzaklarda da satacağız, satabileceğiz ki, siz burada daha çok üreteceksiniz. 3 milyar 600 milyon dolar yatırım yapmışız. Dile kolay. Bu yatırımı yaparken, kimseden para istedik mi? Para topladık mı? Peki, çiftçiden aldığımız ürünleri ucuza mı aldık? Konya Şeker bütün yatırımlarını hiç kimseden para toplamadan, kendi öz kaynaklarıyla yaptı. Bunları biz kendi öz kaynaklarımızla başardık. Sizin ürününüze hep en iyi fiyatı verdik. Ödemelerimizi hep tam zamanında yaptık, hatta erken yaptık, çiftçimiz kazandı, çiftçimizi hiçbir zaman desteksiz bırakmadık, çitçimizin derdine derman olduk. Bu yatırımları yaparken hisse senedi mi sattık? Böyle bir para mı topladık? Aslında Hansın cebinden almışız, Hasan’ın cebine koymuşuz, iş bu kadar basit. Bu yatırımlar çalışmakla, mücadeleyle, kendi öz kaynaklarımızla yapıldı.

Bugün Torku Türkiye’nin ilk 500 firması arasında rakamlar konsolide edildiğinde 16. sırada yer alıyor. Peki, bunlar neyle olur? Bunlar lafla olmaz, bunlar konuşmakla yapılmaz. Bunlar icraatla olur, çalışmakla olur. Bu iş ahkam kesmekle olmaz, gecenizi gündüzünüze katmakla olur” şeklinde konuştu.

“Konya şeker dünyanın en büyük 5 gıda şirketinden birisi olacak”

Konya Şeker’de elde edilen bu deneyimin bütün Türkiye’ye yayılması gerektiğini de belirten Başkan Recep Konuk, “Bu kooperatif sistemi kalkınmamızın güvencesi olabilecek bir sistemdir. Bütün Türkiye bu sistemden faydalanmalıdır. Bugün Torku Türkiye’nin ilk 5 gıda firması arasında. Bu da yetmez. Dünya’nın en büyük 5 gıda firmasından birisi olacağız. Bunun için çalışıyoruz, daha çok çalışacağız. Bundan 18 yıl önce bunları başaracağımızı söyleseydik, kim inanırdı ama bugün başardık. Torku’nun bugün sadece marka değeri tam 720 milyon Dolar. Bu sadece isim bedeli. Tabi bunları yaparken çok fazla insanın ayağına da bastık. Ne kadar çok tefecinin canını sıktık. Sadece tefecilerin değil, başka birçok insanın da canını sıktık. O günleri hatırlayın, bir temlik kredisi çekiyorduk, yüzde 70 faiz ödüyorduk, çok fazla kesinti yapıyorlardı. O günlerden bu günlere geldik. O ayağına bastıklarımız rahat durmuyor. Bugün 100 kilometre yol giden bir araç bunun 2 kilometresinde bizim çiftçimizin ürettiği pancarın etanolünü yakıyor. İşte bunları yaparken birilerinin ayağına basmış oluyorsunuz. Onun için bir fırsatını bulup buraya çökmek istiyorlar. Beyşehir, Seydişehir Bölgesi’ne Patates Fabrikası kurduk. Vatandaşımız patatesi bilmiyordu ama şimdi patates ekiyor. Patatesten kar elde ediyor. Cihanbeyli’ne fabrika kurduk, Altınekin’e Ham Yağ İşleme Fabrikası kurduk. Kaşınhanı’na dünyanın en büyük Et Süt Entegre Tesisini kurduk. Çumra’ya bir gıda merkezi kurduk. 45 fabrika kurmuşuz. Daha çok imkana sahip olunca daha da çoğunu yapabiliriz, daha da çoğunu yapmalıyız. Bu yatırımlarla köyden kente göçü de önlemiş oluyoruz. Beyşehirli Beyşehir’de ekmeğini bulsun, Seydişehirli Seydişehir’de kalsın. Anadolu insanı Anadolu’da yaşamalı, işini bulmalı, burada gelir elde etmeli. Anadolu’nun güvenliği de böyle sağlanabilir. Anadolu’nun katma değeri Anadolu’da kalmalı. 8 milyar TL’yi aşkın ciromuz var. Bunlar kolay kurulmaz. İnsanımıza hizmet ettik, üretimi koruduk, üreticiyi koruduk, ülkemizin sosyal ve ekonomik hayatına katkı yaptık” ifadelerini kullandı.

“Ben bu güne kadar bir kuruş temettü almadım”

Konya Şeker’in Konya ekonomisine büyük katkısı olduğunu ifade eden Konuk, “Çumra Şeker’in kotasını belediye başkanlığımız döneminde almıştık. 2 milyon tonluk kota vardı, Konya Şeker’e bedelsiz verdik ve bütün bölgelerimize eşit dağıttık. Ben bu güne kadar bir kuruş temettü almadım, bu konuyla ilgili Genel Kurul’dan karar çıkardım. Bir Çin Atasözü vardır, ‘bir kişi bir yerde sürekli oturuyorsa ve kalkmak istemiyorsa mutlaka altına bir bakın, bir kokuşmuşluk olabilir’ derler. Ben kalkıyorum, kalktığımı ilan ettim, gelin bakın, bizim her şeyimiz net, şeffaf, resmi görebilirsiniz, hiçbir kokuşmuşluk bulamazsınız. Ama çiftçimiz, üreticimiz ‘sensiz olmaz gitmemelisin’ dedi, çalışma arkadaşlarımız da milletimizin seçtiği irade de aynı şeyi söyledi onun için tekrar birlikteyiz. Bu kurumu heba edemeyiz, bu birikimi heba edemeyiz. Onun için kaldık. İnşallah buraları birlikte yöneteceğiz, yönetmeye devam edeceğiz. Dün çok zor, hatta imkansız denilenleri yaparak bugüne geldiysek, yarın mümkünatı olmayanları da başaracağız, hayal sınırlarını zorlayacak işlere imza atacağız. Bugün hayal gibi gelebilir. Ama zaten hayal kuracaksınız ve bu hayalinizi gerçekleştirmek için de sistemli bir şekilde çalışacaksınız, o noktaya odaklanacaksınız. Helaliyle, hakkıyla kazanan insanların başaramaması söz konusu olamaz. Buna Allah kefildir” dedi.

“Bizim gizli kapaklı işimiz yok”

Çiftçilere mutlaka Genel Kurula katılmaları noktasında da çağrıda bulunan Başkan Recep Konuk, “Genel Kurulumuza mutlaka gelin siz gelin ki 1 fabrikayı 45 tesis yaparken ayağına bastığımız akbabalar, tefeciler gelmesin. Şair ne demiş, ‘sahipsiz vatanın batması haktır’ siz sahip çıkarsanız vatan batmayacaktır. Siz gelin ve ayağına bastıklarımız bu kurumun sahipsiz olmadığını bir kez daha net bir şekilde görsün. Bizim kimseden korkacak bir şeyimiz yok. Ben bir çiftçi ailesinin çocuğuyum, ben pancar da ekiyorum, ayçiçeği de ekiyorum, mısırda ekiyorum. Hangi ürün kaç lira? Gider ne? Hepsini biliyorum. Bu süreçte bir sürü saçma sapan iddialar duyduk. İşte Konya Şeker batıyor, ondan gidiyor, dediler. Oysa Konya Şeker bugün çok güçlü bir noktada ve bizden korktukları için bu söylentileri çıkarıyorlar. Biz bütün birikimimizi buraya vakfederek bu günlere geldik. Konya Şeker’in ödeyemeyeceği bir borcu, yok. Bizim saklı, gizli, kapaklı bir işimiz yok. Kim neyi merak ediyorsa gelsin ifade edelim. Muhasebe kayıtlarımız ortada Konya Şeker güçlüdür ve güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Biz bilye boncuk oynamıyoruz. Şunu da siyasi saiklerle bırakmak istediğim yalanını yayanlara söyleyeyim, Konya Şeker’in kapısındaki eşikte çul olmak, o büyük tahtlarda pul olmaktan daha iyidir. Bizim şahsi kariyer hesabımız olsaydı bunu 2 sene önce yapardım. O söylentileri yayanlar bu işin ardında vardır bir çapanoğlu diyenler birinin kendi rızasıyla makam terk etmesini anlayamayanlar. Ben buradan bir kez daha açıkça söylüyorum, kalkayım dediğim de samimiydim ve hiçbir hesabım yoktu” şeklinde konuştu.

“Akıl akıldan üstündür, işe yaracak her fikir bizim için değerlidir” diyen Konuk, adaylar varsa, bu kadar büyük bir ekonomik gücü, sosyal yapıyı yönetmeye aday olanlar varsa onlara da saygı duyuyoruz, onların da görüşlerine değer verdiğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Başkan Konuk, Seydişehir’de arazi sorunu çözüldüğü anda içinde restoranın da bulunduğu bir Doğrudan Satış Mağazası kuracaklarını da ifade etti.