Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karaman Şubesi tarafından organize edilen iftar programı bir otelde yapıldı. Programa, AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un yanı sıra, Karaman protokolü ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları katıldı. Programda konuşan Milletvekili Konuk, Serbest Bölge, Lojistik Merkezi, Havaalanı, Hızlı Tren, sulama projeleri ve turizm yatırımlarının Karaman için oldukça önemli olduğunu söyledi ve ekonomideki büyümenin daha da ileri seviyelere çıkarılması için ihracat yapılan ülke sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Karaman’ın daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Milletvekili Konuk, “ortaya konulan hedeflere ulaşılması noktasında Karaman için, hemşehrilerim için hem bedenimi hem aklımı terletmeye devam edeceğim” dedi.

“Yaparsa yine Ak Parti yapar”

AK Parti iktidarında Türkiye’nin 3 kat büyüdüğünü, ülkenin dört bir yanının bölünmüş yollarla, hızlı trenlerle, köprülerle donatıldığını, Karaman başta olmak üzere tüm Anadolu’da yatırım atağının başlatıldığını belirtti. Milletvekili Recep Konuk, “AK Parti, kimsesizlerin kimsesi olmuş, evde bakım hizmetinden, yaşlı aylığına kadar sosyal devletin yapması gereken ne kadar hizmet varsa hepsini hayata geçirmiş, Türkiye’nin ihracat rakamını 4,5 kat arttırmış, Karaman’a üniversite kazandırmış, onlarca sulama projesini hayata geçirmiş, Karaman’da üretilen hem iç hem dış pazarlara hızlı ve ucuz ulaşsın diye Karaman’ı yol ağlarının merkezi haline getirmiş, serbest bölge, lojistik merkez, havaalanı, hızlı tren yatırımlarını son aşamaya getirmiş bir ailedir. Önümüzde bir seçim, iki sandık var. Birinde Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, diğerinde meclisi. Biz diyoruz ki, güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü Türkiye. Biz, büyümeye devam diyoruz. Yaparsa yine AK Parti Yapar diyoruz. Vakit Türkiye Vakti, Vakit Karaman Vakti diyoruz. Hasat Vakti diyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’ye Karaman’ın damgasını vuracağız”

Türkiye’nin 16 yılda ilmik ilmik işlendiğini, yatırım altyapısının güçlendirildiğini, ticareti hızlandıracak ulaşım altyapısının tamamladığını, tarımda, sanayide hızına hız katacak hazırlıkların yapıldığını aktaran Konuk, “Şimdi yapılanların sonucunun alınacağı bir döneme geldik. Türkiye’nin hem üretimini katlayacağı, hem dünya ticaretinden daha çok pay alacağımız bir dönemin başlangıcındayız. O nedenle bu seçim son derece önemli. Milletimiz ve hemşehrilerimiz bir karar verecek, ya sonuç alacağız ve dünyaya Türkiye’nin, Türkiye’ye Karaman’ın damgasını vuracağız ya da iddialarımızdan vaz geçip içimize kapanacağız. Bu büyüme rakamları büyük diyorlar. Onun için büyümede frene basacağız diyorlar. Otomobil üretme iddiasından Türkiye vazgeçsin diyorlar. Kanal İstanbul dahil mega projeleri durduracaklarını söylüyorlar. Buna Karaman da razı gelmez, Türkiye de razı gelmez” ifadelerini kullandı.

“Büyük ustaya desteğimiz tam”

Milletvekili Konuk, konuşmasında Serbest Bölgenin önemine dikkat çekti, ihracat alternatiflerinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Bu süreçte Karaman’ın Serbest Bölge gibi yatırımları çok iyi değerlendirmesi gerektiğini de ifade eden Karaman Milletvekili Recep Konuk, özellikle Afrika pazarının Serbest Bölgesiyle hızlı treniyle önemli bir merkez haline gelen Karaman için çok büyük bir imkân olduğunu ve Karaman’ın bu imkânı çok iyi kullanarak, Orta Anadolu’nun Afrika başta olmak üzere tüm dünyaya açılan kapısı olacağını söyledi.

Konuk, “Bugün bir gelişme daha yaşandı, Diş Hekimliği Fakültemiz bitti, hizmet vermeye başlıyor, bu arada Tıp Fakültemizi de Karaman’a kazandırmış olduk, hayırlı mübarek olsun. Sizlerden istirhamım, büyüyen, gelişen ve daha da büyüyecek gelişecek Karaman için Usta’ya tekrar oy vermeniz, tekrar istikrarın bozulmaması, bu yatırımların sürdürülmesi için Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı seçmenizdir. Bu ülkenin Ustası, yedi düvele karşı bu ülkeyi, her daim alın akıyla, diklenmeden dik durarak, müdafaa eden Recep Tayyip Erdoğan’dır. Büyük Usta’nın hep birlikte yanında olacağız. Bunu yaparken de güçlü bir yürütmenin yanında, güçlü bir meclisin oluşması için milletvekilliği seçimlerinde de AK Partiyi destekleyeceğinizden şüphe etmiyorum. Güçlü meclis, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da destek olmuş olacak, Türkiye’de yatırımlar daha fazla artacak, üretim daha fazla artacak. Yatırımlar sürsün, Türkiye daha fazla büyüsün, insanımız daha fazla zenginleşsin diyen Ustanın peşinde yürümeye devam edeceğiz. Yeni bir sistemi kurmak ve işletmek maharet ister, acemilerle Türkiye tökezler, Usta ile büyümeye devam eder” dedi.