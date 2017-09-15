Konuk: “Genel kurulda eksiksiz olalım, gücümüze güç katalım”

Olağan Genel Kurul’u çalışmaları çerçevesinde İsmil ve Çumra ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Konvoyla karşılandığı İsmil’de üreticilere seslendikten sonra Çumra’ya geçen Başkan Recep Konuk, Çumra’da büyük bir coşkuyla karşılandı. Çumra girişinde yolu kesen Çumralılar, halaylarla, davul zurna eşliğinde Başkan Recep Konuk’u karşıladı ve kurban keserek dua etti. Sporcuların da katıldığı karşılama töreninde öğrenciler Başkan Recep Konuk’a çiçek takdim etti. Çumra girişinde çiftçilerin getirmiş olduğu bir traktöre binen Başkan Konuk, çiftçilerle buluşmanın olacağı Çumra Kültür Merkezine kadar traktörü kendisi kullandı.

Çiftçilerle birlikte kültür merkezine giren Başkan Recep Konuk burada üreticilere seslendi ve çiftçiden malına, mülküne, işine gücüne, sahip çıkmasını isteyerek, “Tarlanıza tapanınıza nasıl sahip çıkıyorsanız, gözünüzü ve ilginizi oralardan eksik etmiyorsanız, bu kuruma sahip çıkmak da sizin vazifeniz. İnanıyorum ki çiftçi genel kurula gelecek ve malına mülküne sahip çıktığını, dosta düşmana gösterecek. Kurum olarak büyük bir yarıştayız. Çiftçinin işini büyütmek için büyük bir mücadelenin içindeyiz. Bütün üretici kardeşlerimin bu mücadelenin içinde olduğunu göstermesi gerekir. Bunun yolu da 16 Eylül’de o genel kurula katılmaktan geçiyor. Üretici kardeşlerim şunu unutmasın, genel kurul günü bir çiftçi kardeşimiz dahi genel kurula katılmasa biz bir eksik kalırız, bizim gücümüz bir eksik olur. Hiçbir üreticimizin ben olmasam da olur, ha bir eksik ha bir fazla deme lüksü yok, bu genel kurula katılmanın anlamı çok. Bu genel kurula yılda bir kez 3-5 saat ayırıp katılmak bu kurum için sene de 3-5 bin saat çalışanların gücüne güç katmak, çiftçi adına verdikleri mücadelede şevk ve heyecanlarını katlamak demektir. Bu genel kurula katılmak, bu kurumu sahipsiz sananlara verilen en kuvvetli mesajdır. Bu genel kurula katılmak, birliğimize, dirliğimize ve işimize, gücümüze, yatırımlarımıza sahip çıkmak demektir. Bu genel kurula katılmak, dosta güven düşmana korku vermektir. Çiftçi bana kal dedi ben de kaldım, onların ricasını kıramadım, onların emrine itaatsizlik etmedim, onların rızası hilafına bir şey yapmadım. Şimdi ben de üreticilerimize diyorum ki, genel kurula gelin işimize elbirliği ile sahip çıkalım. Unutmayın, başarı birlikten gelir. Biz birliğimize sahip çıktık, bir olduk, birlik oldu, iri olduk, diri durduk ve 18 yılda bu kuruma zaman zaman ekilmeye çalışılan hiçbir nifak tohumunun filizlenmesine başta birliğimize sahip çıkarak çiftçimiz müsaade etmedi ve nifaktan medet umanları elleri böğründe bıraktı. 56 bin yürek bir çarpıp, 112 Bin el birlik olunca da başarı geldi. 1 fabrikadan 45 Tesis çıkardık. Çiftçinin sadece şeker pancarına sahip çıkabilen kurumundan bin 200 kalemi aşkın tarımsal ürünü şemsiyesi altına alan kuruma eriştik. Çiftçisine tarımsal ürün bedeli olarak sadece 77,6 milyon dolar ödeyebilen bir kurumdan çiftçisine geçtiğimiz yıl itibarıyla 444,6 milyon dolar ödeyen bir seviyeye eriştik. O başarıyı bir olmak birliğimize sahip çıkmak getirdi. Bugün daha büyüğüz ve iştah kabartan bir varlığa sahibiz. Bugün birlik olmaya, bir olmaya, iri ve diri durmaya, aramıza atılmak istenecek nifak tohumlarını daha yeşermeden kurutmaya dünden daha çok ihtiyacımız var. Düne göre daha dikkatli olmak zorundayız. O’nun için de birliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Tecrübe edildi onaylandı, başarı birlikten gelir. Birliğine sahip çıkan üretici de ne yapar? Genel Kurul’a gelir. Bunu fiziken gösterebileceği ilk fırsat bu. Bunu dosta düşmana ispat edebileceği en önemli zemin genel kurul. Genel Kurul bizim bayramımız, bu bayramı eksiksiz kutlamalıyız” diye konuştu.

Genel Kurulların Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde bir kucaklaşma vesilesi olduğunu, Konya’nın dört bir tarafındaki çiftçilerin hem bir birleriyle hem de emaneti teslim ettikleriyle genel kurullar vesilesiyle kucaklaştığını belirten Başkan Konuk, genel kurul öncesinde tüm köyleri ziyaret etmek istediğini ancak zaman darlığının buna müsaade etmediğini söyledi. Üreticinin talebi neticesinde tekrar aday olma kararıyla genel kurul arasında sadece 10 günlük bir zaman diliminin olduğunu belirten Başkan Recep Konuk, “Bu süreçte bütün üretici kardeşlerimizle kucaklaşmak istedim ama vakit darlığı neticesinde, çok fazla istememe rağmen bütün bölgelerimizi, ilçelerimizi, mahallelerimizi ne yazık ki gezemedim. Maalesef gün 24 saat ve bu 24 saatler bize yetmedi. Bir taraftan genel kurula rağmen ihmal edemeyeceğimiz bu devasa kurumun işleri ve onlara ayırmamız gereken zaman, bir taraftan tarlada işlerin en yoğun olduğu dönemde üretici kardeşlerimizi işinden gücünden bırakma endişesi günün sadece belli zaman dilimini kullanmamıza müsaade etti. Bu az zamanda olabileceği kadar çok yere gitmeye çalıştık. Hiçbir çiftçi kardeşimiz tarlada tapanda işini gücünü bırakmasın, ürününden ilgisini eksik etmesin diyerek sadece durumu müsait olanların gelebilmesi için bölgesel bazda merkezi toplantılarla bu kucaklaşmayı gerçekleştirebildik, üreticilerimizle bu vesileyle hasbihal edebildik. Gönül sadece köy, belde, ilçe ve mahallerimizi değil her bir çiftçimizin hanesini ziyaret etmek istiyor, ama buna zaman el vermedi. Üreticimiz de biliyor ki, bizim gönlümüz üretici kardeşlerimizledir, kalbimiz onlarla atıyor, onlar için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz çiftçi için varız”

18 yıldır emaneti taşıdığını ve 18 yıldır insanların doğduğu yerde doyması için çalıştığını vurgulayan Recep Konuk, Konya’nın köylerinin Anadolu coğrafyasında iş güç kaygısıyla en az göç veren dolayısıyla Konya’nın köylerinin Anadolu’da en az, evlat, eş dost akraba hasreti çeken köyler olduğunu, bunda Konya Şeker’in yaptığı yatırımlarla hem doğrudan istihdam imkanını arttırmasının hem de tarlaya iş bulmasının etkisinin büyük olduğunu söyledi. Konuk, “Bugün Konya Şeker yaptığı yatırımlarla 18 yıl öncesine göre ilave 9 bin civarında doğrudan istihdam imkanı sağlamasaydı Konya’nın ekseriyetle köy ve ilçelerindeki 9 bin aile iş için gurbete çıkan 9 bin evladının hasretini çekecekti. 9 bin evlatta sıla hasreti çekecekti. Konya Şeker, yaptığı yatırımlarla pancarın yanına kanolayı, patatesi, ayçiçeğini, mısırı, buğdayı, arpayı, üzümü, elmayı da alacak, hayvancılığı büyütecek yatırımları yapmasaydı belki de yüzlerce, binlerce aile köyünden ya Konya’ya ya da başka illere ekmek derdiyle göçecek, köydeki komşuları, akrabaları, eş dost hasreti çekecekti” dedi.

“Anadolu insanı Anadolu’dan niye göçer, Anadolu’yu niye terk eder? Bunu niye yapar? Çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak için yapar” şeklinde sürdüren Başkan Konuk, “Anadolu insanı için mutlaka nitelikli bir gelir düzeyini oluşturmamız lazım. Anadolu’yu güçlendirmemiz lazım. Birçok büyük devlet Anadolu ile ilgili planlar kuruyor, terör örgütlerini kurdular, beslediler. Birçok terör örgütü ile insanımızı kırdırdılar. Bütün bu terörün nedeni Anadolu ile ilgili büyük devletlerin planlarıdır. Ülkemize bir başka saldırı şekilleri de ekonomidir. Anadolu büyümesin, belirli bir seviyede kalsın istiyorlar. Anadolu insanını bereketli toprakların fukara bekçisi yapmak istiyorlar, Anadolu’nun bereketiyle, bu toprakların sahiplerini buluşturmak zorundayız. Anadolu’daki hiç kimsenin geçim derdiyle yerinden yurdundan olmamasını sağlamak, bu topraklarla milletimizin bağını güçlendirmek zorundayız. Onlar istiyor diye bu bereketli toprakları sessiz, ıssız ve kimsesiz bırakamayız. Peki, bu nasıl olacak? Burada nasıl kazanacak? Bunu iyi düşünürseniz bizim neyin mücadelesini verdiğimizi daha iyi anlarsınız. Konya Şeker’in Anadolu’da kurduğu bu tesisler olmasa biz ürünlerimize sahip çıkabilir miyiz? Üreticiye sahip çıkabilir miyiz? Konya Şeker’in Hamyağ Fabrikası kurulmadan önce Konya’da en fazla yıllık 50 bin ton ayçiçeği üretilebilmişti. Ama bugün 400 bin ton ayçiçeği üretiliyor. Vatandaş güveniyor, garanti bir alıcı var, onu biliyor. Kendi tesisi var. Bu tesisler olmasın, rakamlar yerlerde sürünür. Bu tesisler olmasa, ayçiçeğini biz ekeriz, katma değerini başkaları alır. Peki, Konya çiftçisi ekmese ne olur? Giderler Ukrayna’dan getirirler, burada işlerler, yağ olarak da satarlar. Bu çiftçiyi kimse düşünmez. Ayçiçeği rakamlarına da bu açıdan bakın. Konya’da 400 bin ton ayçiçeği üretiliyor. Şu anda Konya Şeker 110 bin ton ayçiçeği alabilir. Peki, gerisi ne olacak? 290 bin tonu ne olacak? Ne olur? Rakamlar yerlerde sürünür, Konya çiftçisi zarar eder, malını çok ucuza satmış olur. Allah onlara düşürmesin, o akbabalar rantı yine alırlar. Ama biz çiftçilerimiz için ayçiçeğini kademeli bir şekilde alıyoruz, sadece 110 bin tonunu değil hepsini düşünüyoruz, çiftçimizin ürettiği ayçiçeğinin piyasada iyi fiyata gitmesini sağlıyoruz. Piyasayı regüle ediyoruz, çiftçiyi ezdirmiyoruz. Biz ucuz politika yapamayız, vatandaşımızı kandıramayız, biz vatandaşımızı, çiftçimizi, üreticimizi korumak için varız. Çiftçimizi mağdur etmeyeceğiz, geçen senenin altında fiyat olmayacak ve en iyi fiyat veren kuruluştan da daha iyi fiyat vereceğiz, hiç kimse merak etmesin, biz çiftçimizi ezdirmeyiz, mağdur etmeyiz.”

“Konya Şeker büyümeye devam edecek”

Konuşmasını, “Panagro olmasa besinin hali nice olurdu?” şeklinde bir soruyla sürdüren Başkan Recep Konuk, “Hatırlayın sütler kanallara dökülüyordu. Ama Konya Şeker dünyanın en büyük Et ve Süt Entegre Tesislerini Kaşınhanı’na kurdu ve bu sorunu çözdü. Şimdi Konya Türkiye’nin en fazla büyükbaş hayvan varlığına sahip şehri oldu. Bunu Konya Şeker yaptı.

Pancar öyle değil mi? Mısır öyle değil mi? Arpa öyle değil mi? Konya Şeker olmasa çiftçi ürün ekemeyecek hale gelecekti. Bizim neleri başardığımızı iyi görmemiz gerekiyor, iyi anlamamız gerekiyor” dedi.

45 Tesis yaptıklarını daha da büyüyeceklerini ifade eden Başkan Recep Konuk, “Hem çiftçinin parasını kesmeyeceksiniz, hem çiftçiye en iyi fiyatı vereceksiniz, hem de yeni yatırımlar yapacaksınız. Bunları yapınca işte birilerinin ayağına basmış oluyorsunuz, bu da bizim birçok alanda sıkıntı yaşamamıza vesile oluyor. Biz çok mücadele ettik. 50’ye yakın dava açmak zorunda kaldık. Geri planda bize yönelik çok ciddi saldırıların olduğu ama bütün bunlarla başa çıkılarak hayata geçirilen çalışmalar var. Konya Şeker bir delikli kuruş toplamadan, hisse senedi satmadan, herhangi bir kesinti yapmadan bu yatırımları yaptı, çiftçinin üretimini garanti altına aldı. Bugün Londra’da, Moskova’da, Amerika’da, Japonya’da Torku satılıyor, gelir bu topraklara geliyor. 3 Milyar 800 milyon dolar yatırım yapmışız. Peki, bu yatırımın parasını nereden ödedik? İşte bu tesisler para kazandı, ihracat yaptık oradan ödedik” şeklinde konuştu.

“Anadolu’yu geliştireceğiz”

Konya Şeker’e yönelik saldırıların temeline baktığınızda, yalanlarla iftiralarla bu kurumları aşağı düşürmeye çalışmak olduğunun görüleceğini ifade eden Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Konya Şeker’e saldırarak rant elde etmeye çalışıyorlar. Dün ayaklarına bastık, bugün feryat ediyorlar. Ben bir üretici ailenin çocuğuyum, bizler çok sıkıntı çektik, Anadolu insanı çok sıkıntı çekti, yeter artık çekmeyeceğiz, Anadolu’yu büyüteceğiz, Anadolu’yu geliştireceğiz, Anadolu’yu zenginleştireceğiz. Bunlar lafla olmaz, bunlar işle olur, yatırımla olur, üretimle olur, 45 tane Tesis olmuş. Bir tane hasta bir tavuğumuz vardı, onu tedavi ettik ve onun yumurtaları ile 45 tane altın yumurtlayan tavuk inşa ettik, bundan daha iyi yatırım olur mu? Yatırımlarımızla üreticinin geliri arttı, üreticiler zenginleşti. Konya’daki çiftçiyi bırakın, esnaf da, çarşı pazar da, tacir de Konya Şeker’in oluşturduğu katma değer sayesinde ayakta duruyor, bu refahtan pay alıyor, Konya Şeker Konya ekonomisini ayakta tutuyor. Piyasaya her yıl 8 milyar nakit para koyuyor. Konya Şeker bugün Türkiye’nin 16 büyük şirketi arasındadır. 1200’ü aşkın çeşit ürün üretiyoruz, 10 bin insanımız çalışıyor, 100’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Üniversite kurduk, üniversite araştırmalarını yapıyor, Konya Şeker bu toprakları zenginleştirmeye devam edecek” dedi.

“Biz ülkemizi güçlendirmek zorundayız, birliğimizi beraberliğimizi sağlamak zorundayız” diyen Konuk, 2019’dan itibaren ülkenin seçtiklerinin yasa yapmaya başlayacağını, Türkiye’yi güzel günlerin beklediğini, vesayet sisteminin tamamen ortadan kalkacağını söyledi. Konuk, “Ayrışmayacağız, birleşerek büyüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrasında Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’a İnşirah Suresi’nin olduğu bir tablo takdim etti.

Başkan Recep Konuk, Çumra’da Çumra Belediyesini ve Çumra Ticaret Odasını da ziyaret etti.