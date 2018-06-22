Konuk: “İstikrar sürsün, Türkiye şahlansın”

Kendini bağlayan bağımlılıklardan kurtuluyor. Askeri gücünü ambargo şantajlarından kurtarıyor" dedi.

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. "Aday olan arkadaşlarımızdan daha çok koşturacağım" diyen, dediği gibi de seçim sürecinde Ramazan ayı da dahil olmak üzere her günü yoğun seçim çalışmaları ile geçiren Başkan Recep Konuk, Beyşehir ve Seydişehir’de de halka hitap etti ve niçin AK Partiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verilmesi gerektiğini anlattı.

Programına Beyşehir ile başlayan Başkan Konuk, Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi’ni dolduran Beyşehirlilere seslendi. Beyşehir’in tarihi ve coğrafyası ile Konya’nın, hatta bütün bölgenin göz bebeği olduğunu ifade eden AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Beyşehir’e hizmetler sürsün, Beyşehir kalkınsın, Konya kalkınsın, Beyşehir üretimin, turizmin ve ticaretin merkezi olsun diye Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Partiyi desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

“Rakamları çarpıtarak seçmeni yanıltmaya çalışıyorlar” diyen Başkan Recep Konuk, “Anlatıyorlar, Türkiye’nin borcunun arttığını ifade ediyorlar ama düzgün hesap yapmıyorlar, Türkiye’nin gelirlerinin de arttığını ve gelirlerine göre borcun eskiye göre çok daha düşük kaldığını anlatmıyorlar. Türkiye dünyada gayri safi milli gelire göre en düşük borcu olan ülkelerden biridir. Ülkemizde borcun, milli gelire oranı yüzde 30’un altında. Avrupa ülkelerinin borcunun milli gelire oranı ise Türkiye’nin 3 katı, bütçe açıkları da Türkiye’nin 3 katıdır. Evet, borcumuz artmış ama dünyanın en fazla büyüyen ülkelerinden birisi olmuşuz, gelişmişiz, zenginleşmişiz, ihracatımız artmış. Şundan emin olun, Türkiye büyümeye devam edecek, Anadolu büyümeye devam edecek, Anadolu’yu başkalarına muhtaç etmeyeceğiz” diye konuştu.

“Biz asla ve asla kaos tuzağına düşmeyeceğiz”

15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye’ye pranga vurulmak istendiğini ama bunu başaramadıklarını ifade eden Başkan Recep Konuk, darbelerin en büyük zararının millete olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişimini püskürten Türkiye’nin 24 Haziran ile birlikte bambaşka bir sürece gireceğini belirten Başkan Konuk, bu süreçte seçilecek milletvekillerinin ve Cumhurbaşkanın Türkiye’nin istikbali açısından çok önemli olduğunu vurguladı. "Daha parlak bir istikbal ve ülkemizin istiklalinin muhafazası için millet olarak sıkı sıkıya sarılmamız ve elimizden kayıp gitmesine asla müsaade etmememiz gereken önceliklerimiz var" şeklinde konuşmasına devam eden Başkan Konuk, bunların, huzur, istikrar ve kalkınma olduğunu belirtti. “İstikrar sürsün Türkiye Şahlansın” diyen Konuk, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Biz huzurumuzdan, kardeşliğimizden, birliğimizden ve güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Huzur bir ülke için oksijen gibidir. O yoksa ülke nefes alamaz, yaşayamaz. Huzur yoksa malın da yoktur, mülkün de yoktur, işin de yoktur, itibarın da yoktur, evin de yoktur, barkın da. En yakın örnek Suriye’dir, Irak’tır, Libya’dır. Çok değil 5-10 sene önce evi barkı olanlar bugün mülteci. İşi gücü olanlar bugün işsiz. Konusu komşusu olanlar bugün dünyanın dört bir yanında yersiz yurtsuz, eşsiz dostsuz. Yatlar da katlar da sahipsiz, sahipleri de yatsız, katsız. Biz asla ve asla ülkemizin sürüklenmek istendiği kaos tuzağına düşmeyeceğiz. Düşmemek için de birliğimizin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimize zeval getirtmeyeceğiz. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız. Ne diyor Mehmet Akif şiirinde; ‘Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top bile sindiremez.’ Biz buradan güçlü bir ses vereceğiz, güçlü bir duruş sergileyeceğiz, yüreklerimiz toplu atmaya devam edecek ki, kimse aramıza nifak sokamayacak, huzurumuzu bozamayacak. İstikrara sahip çıkacağız. İstikrara sahip çıkmak yönümüzü kaybetmemek, yolumuzu değiştirmemektir. İstikrara sahip çıkmak yarını bilmek, geleceğe yatırım yapabilmek, ihtişamlı bir geleceği kurmaktır. Öngörebilmektir. İstikrar yatırım demektir, istikrar refahtır, istikrar geleceğe daha hızlı adımlarla belli bir rotada yürümektir. Kalkınma mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kalkınma güçtür, kalkınma zenginliktir. Kalkınma mücadelesinde aşılan her eşik dünyada daha güçlü, daha itibarlı, hakkını alan, halkına kol kanat geren Türkiye demektir. Oylarımızı Büyük Türkiye için Büyük Usta Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partiye vereceğiz, istikrar sürecek, büyüme sürecek, ülkemiz huzurlu olacak. Milletimiz Reisin arkasında duracak, Türkiye için en güçlü devir başlayacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Konuk, konferans sonrasında, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’u makamında ziyaret etti.

“Sayısal gücümüzü gerçek askeri gücümüz haline getiriyoruz”

Beyşehir’deki seçim çalışmalarının ardından Seydişehir’e geçen AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, burada, "Üreticiyi marka haline getiren, içimizden biri, çiftçi dostu Recep Konuk Başkanım. Seydişehirimize hoş geldiniz" pankartları ile karşılandı. Yoğun katılımın olduğu Şaban Cengiz Kültür Merkezi’nde Seydişehirlilere hitap eden ve ülkelerin gücünü belirleyen üç tane parametrenin olduğunu da ifade eden Konuk, "Bir ülkenin gücünün seviyesini üç alandaki gücünün seviyesi belirler. Askeri, siyasi ve ekonomik güç. Yani dünyadaki sözünüzün ağırlığı bu üç alandaki gücünüzle orantılıdır. Bu üçünde de güçlüyseniz başkalarının ajandasına mahkum olmaz kendi ajandanızı uygularsınız. Söz dinleyen değil sözü dinlenen ülkeler sınıfında olursunuz. Türkiye 16 yıldır bu üç alanda gücünü tahkim etmek için seferber olmuş vaziyette. Kim ne der diye bakmadan, engelleri ve engellemeleri aşa aşa hedefine ilerliyor. Rahatsız olanları rahatsız ede ede bu üç alanda da gücüne güç katıyor. Ne yapıyor Türkiye? Askeri gücünü ve kapasitesini arttırmak için savunma sanayini güçlendiriyor. Kendini bağlayan bağımlılıklardan kurtuluyor. Askeri gücünü ambargo şantajlarından kurtarıyor. Altay Tankı, Milgem, Atak projeleri ve yerli hava savunma sistemi yatırımları sayısal gücümüzü gerçek askeri güç haline getirmek için yapılıyor. Bu yatırımlarla sayısal gücümüzü gerçek askeri gücümüz haline getiriyoruz. Askeri gücün operasyon zamanlamasını başka başkentlerden alınacak izin tarihi ile değil ihtiyaç anını kendimizin belirlemesi için yapılıyor. Yerli üretimi önceleyen ekonomi hamlesi daha güçlü bir Türkiye için yapılıyor” şeklinde konuştu.

Programın sonunda 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, parlamento seçimlerinde ise AK Partiyi desteklemenin önemine bir kez daha vurgu yapan Başkan Recep Konuk, salonda bulunanların coşkulu "durmak yok, yola devam" sloganları eşliğinde konuşmasını bitirdi.

Konferans sonrası AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Seydişehir Ortakaraören Mahallesini de ziyaret etti, esnafla bir araya gelerek, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı.