Konuk: “Konya’da üretileni Konya’da işliyoruz”

Birileri kene gibi üreticinin sırtına yapışmış, onun üzerinden para kazanıyordu. O dönemleri kapattık. Biz milletin, çiftçimizin üretimi artsın diye uğraşıyoruz. Hem kalitelisini üretiyoruz, hem sağlıklısını” dedi.

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 16 Eylül 2017 Cumartesi günü yapılacak 65. Olağan Genel Kurulu çalışmaları için Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Konuk program kapsamında, Taşpınar Mahallesi, Günyüzü, Cihanbeyli merkez ve Yeniceoba’da üreticilerle buluştu.

Cihanbeyli Belediyesi Konferans Salonunda üreticilere seslenen Başkan Recep Konuk, “Ben çiftçiye yapılan hizmetin, çiftçi için sarf edilen emeğin ibadet olduğuna inanan birisiyim” diyerek, çiftçilerden mutlaka Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu’na katılmalarını istedi.

“Ülkemize çok büyük saldırılar var”

Konuk yaptığı açıklamada, “Ülkemize çok büyük saldırılar var, ülkemizi ve birliğimizi hedef alan terör örgütleri başka ülkelerin vesayetçileridir. Bu terör örgütlerinin tamamı başka ülkelere çalışmaktadırlar. Bu terör örgütleri ideoloji için ülkemize saldırmıyorlar. İnşallah birlik ve beraberlikle bu süreci güçlü bir şekilde aşacağız, 2019’a güçlü gireceğiz. Allah kısmet ederse 2019’da ülkemiz vesayet sisteminden tamamen kurtulacak” dedi.

Üreticilerin en çok gündeme getirdiği ayçiçeği konusuna da değinen Konuk, “Çiftçinin bir işi varsa biz çiftçiden daha fazla düşünüyoruz. Ayçiçeği fabrikasını büyüteceğiz. Ayrıca rafineri de kuracağız. Ayçiçeğini yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Ayçiçek az suyla yetişiyor. Ayçiçeği üretimini korumak ve büyütmek çok önemli. Bu devletimiz ve ülkemiz ekonomisi için de çok önemli. Ülkemiz yağlı tohumlar için yüklü miktarlarda dışarıya para ödüyor. Ayçiçeğini koruduğumuzda bu giden paraların içeri de kalmasını sağlamış oluruz. Şunu size açık sözlülükle ifade ediyorum. Biraz bekleyin, bu süreçten kazançlı çıkacak olan çiftçimizdir. Kesinlikle geçen sene aldığımız fiyattan daha aşağı fiyattan almayacağız ve kesinlikle en fazla fiyat veren kurumdan da bizim fiyatımız aşağı olmayacak. Süreci akıllıca götürmeliyiz ve Konya Şeker’in regülasyon görevini iyi anlamanızı rica ediyorum. Biz sizin ürettiklerinizin değerli olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konya’da üretileni Konya’da işliyoruz”

Konya Şeker’in bölge çiftçisinin emeğinin heba olmasını önlediğini ifade eden Başkan Recep Konuk, “Bizim hayvanımız İzmir’i, İstanbul’u dolaşır, orada işlenir, ondan sonra bize tüketime gelirdi. Ama biz bunu Panagro ile değiştirdik, artık kendimiz ürün haline getiriyoruz, sütü kendimiz satıyoruz, süt ürünlerini kendimiz satıyoruz, eti kendimiz satıyoruz, et ürünlerini kendimiz satıyoruz hem de sadece ülkemize değil dünyaya satıyoruz. Konya’da üretileni Konya’da işliyoruz. Üretici getiriyor malını fabrikaya veriyor, alacağı fiyat belli, satacağı fiyat belli. Böylece para bölgemizde kalıyor, çiftçimiz kazanıyor. Bizim insanımız çalışıp, üretiyor, başkaları para kazanıyor, dönemini kapattık. Birileri kene gibi üreticinin sırtına yapışmış, onun üzerinden para kazanıyordu. O dönemleri kapattık. Biz milletin, çiftçimizin üretimi artsın diye uğraşıyoruz. Hem kalitelisini üretiyoruz, hem sağlıklısını” dedi.

Hiçbir zaman bölgecilik yapmadıklarını ve bundan sonra da yapmayacaklarını belirten Başkan Recep Konuk, yatırımlara da devam edeceklerini belirtti. Çumra Şeker kurulduğunda oluşan 2 milyon tonluk kotayı bütün bölgelere eşit dağıttıklarını da ifade eden Konuk, “Çok açık ifade ediyorum, fizibil proje getirin gereğini yapalım. Biz yatırımlarımız için kimseden bir kuruş para almayız, kendi kaynaklarımızla yaparız” şeklinde konuştu.

“Su olmadan tarım olmaz”

“İnşallah buralarda sular güldür güldür akacak, inşallah bunu hep birlikte göreceğiz” diyen Başkan Recep Konuk, “Konya Ovasına mutlaka farklı birkaç alternatif düşünülerek su getirilmelidir. Mesela Manavgat’ın tatlı suyu tuzlu denize akıyor. Burada topraklar kurumuş, çoraklaşmış su bekler. Ne yapıp edip Konya Ovasına bu suları getirilmesi için ön ayak olmalıyız. Konya Ovasına suyu getirmek için bazı güzel çalışmalar var. Burada onlardan da bahsedeyim. Köprüçayın suyunun Konya Ovasına inmesi, Göksu’ya akan Gevne’nin yine cazibeyle Konya Ovasına gelebilir olduğu görüldü. İnşallah bu iki proje ile su Konya Ovasına cazibeyle gelecek. Üçüncüsü ise Ermenek’teki barajı besleyen Ermenek Çayı var. Ermenek Çayı cazibeyle gelemiyor ama onun da motopomp veya uygun şekilde gelmesi için projeler üzerinde çalışılıyor. Konya Şeker tarımsal sanayi demektir. Tarım ürünlerini su olmadan üretemeyiz, su olmadan tarımı sürdüremeyiz. Susuz tarım iç göç demektir, Cihanbeyli’den insanların göç etmesi demektir. Biz insanımızı doğduğu yerde doyurmak zorundayız. Su olmadan biz rekabetçi tarımı yapamayız. Ancak bir ailenin karnını doyuracağı, mevcut nüfusun onda birinin yaşadığı, belki eskiye dönmüş bir anlayışla susuz tarım gidebilir. Bu da rekabetçi olmaz. Ürettiğinizi maliyetinin üzerinde satamazsınız. Konya Ovasının, Cihanbeyli’nin, yani bizim olmazsa olmazımız sudur. Bölgenin sorunlarını biliyoruz, bu sorunları çözmek için samimi çaba sarf edeceğiz. Bunun için beraber çalışacağız, 2019 yılı Türkiye’nin istikrarının oluşacağı yıllardır. Bu süreci çok iyi kullanmalıyız” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirdiği toplantılarda çiftçilerle sohbet eden Başkan Recep Konuk’a üreticiler bölgeye yapılan yatırımlar için teşekkür etti.