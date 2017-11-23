Konuk: “Kuru binalar, öğretmenlerle irfan yuvasına dönüştü”

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Konuk mesajında, “Bu ülkenin bütün evlatlarının yolu bir şekilde okuldan geçti. Öğretmenlerimiz sayesinde medeniyete, sosyal hayata, bilime ve bugünkü meslek ile makamlarımıza bizleri taşıyan sürece ilk adımları attık” diyen Başkan Konuk; “Okullarda bilginin yanı sıra sosyal hayatın temel değerlerini de öğrendik. Vatan çatısının altında yerimiz olduğunu, ana-babanın dışında sadece aklımıza değil, kalbimize de hitap edenlerin olabileceğini yine öğretmenlerimizle keşfettik” dedi.

“Öğretmenlerimiz, tarihi bir görevi başarıyla ifa etmiştir”

Başkan Konuk, “Şuna kesinlikle inanıyoruz, toplumun en muteber insanlarının başında başkalarına, ilmi, irfanı, bilimi, çağı, hatta okumayı yazmayı, güzel bir insan olmayı öğreten öğretmenlerimiz gelir. Kuru binalar öğretmenlerimizle ilim, irfan ve medeniyet merkezlerine dönüşür. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum diyen bir medeniyetin evlatları olarak mesleği ve makamı her ne olursa olsun bizler, öğretmenlerimize karşı hiç ödenmeyen, ödenmeyecek bir borçluluk hali içindeyiz. Bu borçluluk duygusu sadece kendi öğretmenlerimize karşı hissedilen bir duygu değildir. Biz, kendi öğretmenlerimizin şahsında tüm öğretmenlerimize karşı aynı değeri veriyor, aynı saygıyı duyuyor ve aynı minnet duygusunu taşıyoruz. Çünkü biz şunu biliyor ve şuna inanıyoruz; bir öğretmen bir millet için omurga mesabesindedir. Eğer sağlıklı, başarılı, üreten, insanlığa yararlı olan nesiller yetiştirmek istiyorsak, çok iyi biliyoruz ki öncelikle bu vizyonu öğretmenlerimizin anlaması ve bunu yeni neslimize aktarabilmesi gerekir. Öğretmenlerimiz, biliyoruz ki, etkin ve güçlü Türkiye’nin olmazsa olmaz unsurudur. Bunu kıvançla ifade edebiliriz, öğretmenlerimiz, gelişen dünya koşullarında, ülkemizin çağa ayak uydurması, milletimizin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması ve ülkemizin bilgili, yetişmiş, donanımlı nesillerin elinde maddi ve manevi kalkınma hedefini gerçekleştirebilmesi için tarihi bir görevi başarıyla ifa etmişlerdir, etmeye de devam ediyorlar. Öğretmenlerimiz, ülkemizin kalkınmasına katkı görevlerini gelecek nesiller ve Türkiye’nin geleceği için de eksiksiz yerine getirme konusundaki kararlılıklarını sürdürmektedirler” diye konuştu.

“Öğretmenlerimizin fedakar hizmetleri hepimizin gurur kaynağı”

İçinde bulunulan bilgi çağında, gençlerin kendi bilgi ve becerileriyle eğiten, yaşama ayak uydurmalarında onları bilinçlendiren ve geleceğe hazırlayan öğretmenlerin fedakar hizmetlerinin gurur kaynağı olduğunu belirten Konuk; “Her türlü zorluğa rağmen bu zor ve meşakkatli görevi yerine getiren vatansever öğretmenlerimize yardımcı olmak bizim asli görevimizdir. Bu duygularla, ülkemizin her alanda ilerlemesine katkı sağlamış ve sağlamaya devam eden öğretmenlerimize saygı ve takdir duygularımızı ifade ediyorum. Bir eğitim neferi olarak, bulundukları yerde Al Bayrağımızı dalgalandıran, çıktıkları yolda görevleri başında teröre hedef olan şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyor, Türkiye’nin dört bir yanına bilim ışığını götüren öğretmenlerimize olan inancımızı, saygımızı ve desteğimizi ifade ederek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.