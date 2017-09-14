Konuk’tan Beyşehir’e yatırım sözü

Seçimli Olağan Genel Kurul çalışmaları kapsamında Beyşehir ilçesine giden AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Beyşehir ilçesine yeni yatırımların sözünü verdi.

Beyşehir’de bölge çiftçisinin büyük bir coşkuyla karşıladığı Konuk’un, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde düzenlediği toplantıda konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’e bir Torku Market kurulması talebinde bulunurken, ilçe merkezindeki mevcut Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne ait yerle ilgili isteklerde de bulundu.

Konuşmasında, Beyşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilçeye kazandırılan devlet yatırımlarından söz eden Özaltun, toplantının düzenlendiği Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nin ise çevresinde hayata geçirilecek yeni yatırımlarla ilçenin yeni çekim ve cazibe merkezi haline geleceğine dikkat çekti. 3,5 yıl içerisinde Beyşehir’in marka ve vizyon değerini artıran, geçmişte sadece hayal edilen ama artık gerçekleşen birçok yatırıma imza attıklarını dile getiren Özaltun, “Bu hizmetleri yaparken de, örnek aldığımız siyasetçilerin en tepesindeki isim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olurken, Recep Konuk Beyefendi de örnek aldığımız işadamı ve siyasetçilerden bir tanesidir. Vizyon bakış açısıyla kendisini sürekli olarak örnek almaya özen gösteriyoruz” dedi.

Konuşmasında, Recep Konuk’un yeniden Pankobirlik Başkanlığı’na aday olmasının Beyşehir’de toplumun her kesiminde olduğu gibi kendilerinde de büyük bir sevinç ve heyecan yarattığını dile getiren Özaltun, Konya Şeker ve Torku markasını, bir dünya markası haline getiren ismin de Recep Konuk olduğunu vurguladı. Başkan adayı olarak kendisini tekrar karşılarında görmekten dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade eden Özaltun, Konuk’tan diğer ilçeler gibi Beyşehir’e bir Torku Market açmasını istediklerini belirtti. Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’ndeki AVM yapılabilecek alanın bu konuda değerlendirilebileceğini ifade eden Özaltun, en büyük arzularının Torku Marketi ilçede görmek olduğunu kaydetti.

Başkan Özaltun, özellikle Beyşehirliler’den ilçe merkezinde bulunan Pankobirliğe ait yerle ilgili gelen yoğun taleplere de dikkat çekerken, “Bu konuda çok eleştiriler alıyoruz. Beyşehir gerçekten büyük bir şehir, marka bir şehir ama özellikle son yıllarda şehrin araç yoğunluğundan dolayı hareket edilemez hale geldi. Bu anlamda, tepeden bakıldığında bir yer dikkat çekiyor. Pankobirliğin yeri. Gerçekten çok güzel bir yer, Beyşehir’de nezih bir yer. Biz burasını Konya Şeker heyetiyle de konuştuk. Beyşehir Belediyemizin farklı alanlarda tarlaları, arsaları var. Burayı gerek Belediyemiz bünyesine dahil ederek, gerekse bu olmazsa Konya Şeker’in burayı revize ederek modern bir katlı otopark yapması veya sizin de uygun görebileceğiniz modernizasyonunun artık zamanının geldiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yoklukla yiğitlik olmaz"

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk ise, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’un talepleri ile ilgili konuya değindi. Beyşehir Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’ni gezen Konuk, ilçeye yakışan çok değerli bir kompleks yapıldığını belirtip çok beğendiğini söyledi. Özaltun’a teşekkür eden Konuk, Beyşehir ilçe merkezinde bulunan Pancar Ekicileri Kooperatifi Mağazası’nın çarşı merkezindeki görüntüsünün değişmesi gerektiğini ifade ederek, “Yani çarşı merkezinde mivzer olmuyor. Pulluk bulunması doğru değil. Bununla ilgili Başkan beyin hazırlayacağı Beyşehir’deki bir yeri, ‘ben bize hibe etsin’ falan demiyorum; hazırlayacağı bir yeri, beraber ve imarla bir çalışalım. Bir yer bulalım. Biz orayı boşaltalım, pulluğu, gübreyi vesaireyi dışarıda satalım. Buraya da inşallah güzel bir mağaza yapalım. O mağaza hem tarım marketimiz olsun hem de arzu edilirse, bu arzuya bağlı ona bir şey diyemem; gıda marketi oraya açalım. Ben şunu sevmiyorum arkadaşlar. ‘Yok’ kolay söyleniyor. Yok. ‘Yok’ iyi bir şey değil. O kelimeyi kullanmamız lazım; ‘ var’ dememiz lazım, talepleri karşılamak lazım. Yani yoklukla yiğitlik olmaz biliyorsunuz, var olacak ki iş yapacaksınız” şeklinde konuştu.