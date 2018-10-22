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Konut satışında KDV ve tapu harcı indiriminde son gün 31 Ekim

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, konut satışlarında uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) ve tapu harcı indiriminden yararlanılması için son tarihin 31 Ekim 2018 olduğunu açıkladı.


Konya Genç Mali Müşavirler Platformu'ndan yapılan açıklamada, yapılan bu düzenlemelerle konut stokunun belirli bir seviyeye düşürülmesi ve gayrimenkul sektörünün canlandırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, “Mayıs ayında yapılan düzenlemeyle konut teslimindeki yüzde 18'lik KDV oranı 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten yüzde 3'e indirilmiştir. Tapu harcında örnek vermek gerekirse düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin liraya düşmektedir. Daha sonra genişletilerek iş yeri satışları da kapsama dahil edildi. Yapılan indirimlerde sadece konut ve işyeri alımları için geçerli olup, arazi ve arazi alımları için geçerli değildir” denildi.

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