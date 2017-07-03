Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 18:42

Konya, 17 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, Konya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde başladı.

Konya, 17 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

03 Temmuz 2017 18:42


Turnuvanın açılış maçında Sırbistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden Sırbistan 3-1 galip ayrıldı. Türkiye ise şampiyonadaki ilk sınavını akşam saat 19.00’da Finlandiya’ya karşı verecek. 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası için Konya’da bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı M. Akif Üstündağ, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca tarafından ağırlanan Üstündağ, Konya’nın tesisleşme konusunda çok iyi durumda olduğunu bildikleri için böyle önemli bir organizasyonu Konya’ya verdiklerini belirterek, spora verdikleri desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca da, 10 bin kişilik Uluslararası Spor ve Kongre Merkezini önemli organizasyonlarda kullanılması için yaptıklarını ifade ederek, organizasyonun Konya’ya verilmesinden dolayı federasyon başkanı Üstündağ’a teşekkür etti. Ziyarette Üstündağ’ın yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Milli Takımlar Menajeri Semih Oktay ve Voleybol Konya İl Temsilcisi Mustafa Tarman da yer aldı.


17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası kapsamında Türk Milli Takımı’nın tamamı saat 19.00’da başlayacak 1. Grup maçlarının programı şöyle: 3 Temmuz Pazartesi: Türkiye-Finlandiya, 4 Temmuz Salı: Türkiye- Hollanda, 5 Temmuz Çarşamba: Türkiye-Sırbistan, 7 Temmuz Cuma: Türkiye- Bulgaristan, 8 Temmuz Cumartesi: Türkiye-Yunanistan.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:05
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!