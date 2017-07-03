Konya, 17 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

Turnuvanın açılış maçında Sırbistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden Sırbistan 3-1 galip ayrıldı. Türkiye ise şampiyonadaki ilk sınavını akşam saat 19.00’da Finlandiya’ya karşı verecek. 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası için Konya’da bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı M. Akif Üstündağ, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca tarafından ağırlanan Üstündağ, Konya’nın tesisleşme konusunda çok iyi durumda olduğunu bildikleri için böyle önemli bir organizasyonu Konya’ya verdiklerini belirterek, spora verdikleri desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca da, 10 bin kişilik Uluslararası Spor ve Kongre Merkezini önemli organizasyonlarda kullanılması için yaptıklarını ifade ederek, organizasyonun Konya’ya verilmesinden dolayı federasyon başkanı Üstündağ’a teşekkür etti. Ziyarette Üstündağ’ın yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Milli Takımlar Menajeri Semih Oktay ve Voleybol Konya İl Temsilcisi Mustafa Tarman da yer aldı.

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası kapsamında Türk Milli Takımı’nın tamamı saat 19.00’da başlayacak 1. Grup maçlarının programı şöyle: 3 Temmuz Pazartesi: Türkiye-Finlandiya, 4 Temmuz Salı: Türkiye- Hollanda, 5 Temmuz Çarşamba: Türkiye-Sırbistan, 7 Temmuz Cuma: Türkiye- Bulgaristan, 8 Temmuz Cumartesi: Türkiye-Yunanistan.