Konya, 650 bin metrekarelik dev bir bölge parkına kavuşuyor

Mühimmat Bölük Komutanlığı (Sille Cephanelik) ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü (Havzan Ağır Bakım) askeri alanlarının Milli Savunma Bakanlığından Konya Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili protokol imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığındaki protokolü Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay imzalarken programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan, Mustafa Baloğlu, Ömer Ünal, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, bir önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek katıldı. Protokol hakkında değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram’ın kalbinde Ağır Bakım olarak bilinen alanın 650 bin metrekarelik bölümü ve Sille Yolu ile Beyşehir Yolu arasındaki 1 milyon 895 bin metrekarelik cephanelik alanının Büyükşehir Belediyesine devredilmesi için protokol imzaladıklarını söyledi. Bu protokol ile Konya’nın büyük bir kazanım elde ettiğini kaydeden Altay, “İlk imzamızın böyle bir güzelliğe rast gelmesi Konya’mızda inşallah çok daha güzel işlerin başlangıcı olacaktır. Ben bu vesileyle Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere; Milli Savunma ve Maliye bakanlarımıza, Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Sorgun’a, İl Başkanımıza, Konya Milletvekilimiz Ömer Ünal başta olmak üzere tüm milletvekillerimize ve tabii ki önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek’e şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konya büyük bir bölge parkına kavuşuyor

Protokol ile Büyükşehir Belediyesine devredilen Havzan Ağır Bakımın 650 bin metrekarelik bölümünün şehir ve bölge parkı olacağını ve şehrin yeşil dokusuna büyük katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Altay, Sille Cephanelikteki 1 milyon 895 bin metrekarelik alanın da yeni şehircilik ve imar anlayışına uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Şehrim 2023 Projesi kapsamında değerlendirileceğini söyledi. Altay, her iki alanın da şehre değer katacağını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol, Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesinde bulunan 47’nci Mühimmat Bölük Komutanlığı ve Meram İlçesi Ateşbaz-ı Veli Mahallesinde bulunan 56’ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün taşınmasını ve karşılığında bina ve tesis yapılmasını içeriyor.