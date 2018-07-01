Konya, 8. Mevlana Şiir Şöleninde şiire doydu

Mevlana Müzesi Gül Bahçesindeki programda şiir severler, şiire doydu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesinin birlikte organize ettiği 8. Mevlana Şiir Şöleni, Mevlana Müzesi Gül Bahçesi Açık Sema Alanında gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen şairler ile çok sayıda şiir severin katıldığı programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, sanatın, edebiyatın ve mimarinin medeniyetlerin devamı üzerindeki etkisinden söz etti. Sorgun, “Ülkeler askerlerle alınır ama ülkelerde askerlerle kalınmaz. Sanat, edebiyat, mimari ve medeniyet ile kalınır. Her şey siyasetten ibaret değildir. Siyaset bir iklim oluşturur ve eğer güzel bir iklim oluşturursa hiçbir şey ekmeseniz de hüdayi nabitler, yani aşıklar, şairler yetişir” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin de, bu tür etkinliklerin Konya’ya değer kattığının altını çizdiği konuşmasında, “Hep güzel insanların hep güzel şehirleri olmuştur. Konya, medeniyetimizin bir yansıması olarak içinde yaşayan güzel insanlar kadar çevrelerine de güzellik saçmışlardır. Hazreti Mevlana, Hazreti Şems-i Tebrizi, Sadreddin Konevi Hazretleri şehrin manevi kimliğini inşa etmişlerdir. İslam medeniyetin beşiklik etmiş Konya’da ilim fikir ve siyaset bu şehrin iklimine tesir etmiştir” şeklinde konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten ise konuşmasında şiiri ve şiirin insan hayatındaki bahsetti. Başkan Erten, “Hazreti Mevlana, Mesnevi’deki fikirlerini edebiyatın en etkili alanlarından biri olan şiirle insanların ruhlarına, gönüllerine ve zihinlerine anlaşılır kalıcı bir şekilde anlatmayı başarmıştır. Zira şiir, edebiyat türleri içerisinde belki de en zarif, en duygusal ve en eski türlerdendir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye’de alanlarında söz sahibi olan şairler, kaleme aldıkları birbirinden güzel şiirleri Konyalılar için seslendirdi. Protokol üyelerinin şairlere günün anısına birer plaket takdim ettiği etkinliğin sonunda şairlerin okudukları şiirlerden oluşan kitap, kendilerine ve kültür sanat insanlarına günün anısına hediye edildi.

Mevlana Şiir Şölenine Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı, Hazreti Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi ve çok sayıda davetli katıldı. Programa eserleriyle ise Adem Turan, Ahmet Efe, Ayşe Sevim Günay, Bestami Yazgan, Bülent Sönmez, Ercan Ata, Hüseyin Akın, Kamil Uğurlu, Mehmet Ali Köseoğlu, Mehmet Atilla Maraş, Mehtap Altan, Mustafa Uçurum, Nilüfer Zontul Aktaş, Özcan Ünlü, Rukiye Aydın, Şakir Kurtulmuş ve Şener İşleyen katıldı.