Konya Adliyesinde adli yıl açılış töreni

Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. Yeni adli yılda yargıya olan güvenin artmasını, adaletin hızlı ve sağlıklı bir şekilde sağlanması beklediklerini söyleyen Baro Başkanı Aladağ, "Adalet, devletin ayakta kalmasını sağlayan yegane güçtür. Adaletin terazisi şaşarsa toplumsal huzur ortadan kalkar, kargaşa ve kaos ortamı doğar. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın yargıya olan inanç ve güvenlerinin tam olmasını sağlamak devletin asli vazifesidir. Devlet bu görevini ifa ederken hiçbir siyasal veya ideolojik baskı altına alınmamalı, adalet sistemi içerisine çöreklenmeye gayret eden her türlü hukuk dışı yapılanmalar ivedilikle temizlenmelidir” dedi.

Hukuk fakültelerinin ve mezun sayılarının kontrolsüz bir şekilde artmasının önemli bir problem olduğunu dile getiren Baro Başkanı Mustafa Aladağ, akademik yeterliliğe sahip olmayan hukuk fakültelerinin kapatılarak mevcut hukuk fakültesi kontenjanlarının önemli oranda azaltılıp baraj uygulamasının daha da katılaştırılmasını önerdi. Aladağ, "Adaletin en sağlıklı tesisi hiç şüphesiz avukatın güçlü olduğu bir sistemle mümkündür. Avukatsız veya avukatın etkisiz olduğu bir sistemin adil olması asla beklenemez. Bu nedenle ülkemizde avukatlık mesleğinin hak ettiği sosyal ve ekonomik standarda ulaşması beklentimizdir" diye konuştu.

Tören açılış konuşmasının ardından kokteyl ile sona erdi.