Konya Bilim Festivali meraklılarına kapılarını açtı

Konya Bilim Festivali başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 6'ıncısı düzenlediği Konya Bilim Festivali, kapılarını bilim meraklılarına açtı. Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi bahçesinde başlayan festivalin ilk gününde stantları gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Konya Valisi Yakup Canbolat, 100'e yakın stanttan oluşan festivalin düzenlenmesinde emeği olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

“Çocuklarımız hem keşfetmeyi hem de becerilerini görecekler”

Konya Bilim Festivalinin ilk gününde açıklamalarda bulunan Vali Canbolat, “100 binden fazla ziyaretçinin burayı görmesini bekliyoruz. Çocuklarımızın neler yapabileceğini, keşfedebileceğini, nelere emek sarf edebileceklerini ve becerilerini görmelerini arzu ediyoruz. Bu noktada da tüm Konyayı buraya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımız festival sayesinde bilimle tanışıyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucunda 8 askerimizin şehit olması nedeniyle festivalin eğlence ve şenlik kısımlarını iptal ettiklerini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk milletine de başsağlığı diledi. Bilimsel etkinliklerle bilimi çocuklarla tanıştırmaya devam ettiklerini kaydeden Altay, “Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezimiz önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Etraf yine cıvıl cıvıl. Çocuklarımız hem ilgilerini çeken stantlarda bilimle tanışıyorlar hem de etrafı tanıma imkanına kavuşuyorlar. 3 gün boyunca Bilim Merkezimizin bahçesinde yüze yakın stantta çocuklara bilimi sevdirecek etkinlikler düzenliyoruz. Ziyaretçilerimiz hem festivale katılacak hem de bilim merkezini ziyaret etme imkanına kavuşacaklar. Konya Bilim Merkezi bugüne kadar 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamış Türkiye'nin en güzel bilim merkezlerinden birisi. Konya Bilim Festivali de Türkiye'nin önemli bir markası olma yönünde hızla ilerliyor. Festivali otuza yakın kuruluşla birlikte düzenliyoruz. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hem Konyalı hemşehrilerimizi hem de çevre illerden vatandaşlarımızın çocuklarımızı festivale getirmeleri davetini yapıyoruz. Böylece çocuklarımızın zihinlerinde bilim ile ilgili bir başlangıç olmuş olacak” ifadelerini kullandı.

“Festival çocuklarımız geleceğe hazırlamada katkı sağlıyor”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, festival dolayısıyla Konya ve Konyalı çocukların şanslı olduğunu dile getirerek, “Geleceğe hazırlanan çocuklarımızın bilim insanı olarak yetişmesi için bir gayretin olduğunu görüyoruz. Buraya katkıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ile davetliler, 7 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek festival kapsamında kurulan stantları gezerek öğrencilerle ve katılımcılarla sohbet etti. Yaklaşık 6 bin metrekarelik açık alan üzerinde gerçekleşen 6. Konya Bilim Festivali'nde 100'ün üzerinde bilimsel etkinlik, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler, İHA ve 3B yazıcı etkinlik alanları, uzay mekiği yapım atölyesi, astronomi gözlemleri, kodlama atölyeleri, elektronik tasarım atölyeleri gibi birçok etkinlik bilim meraklılarını bekliyor. Festival boyunca Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilim Festivali'ne ulaşım ücretsiz servis ile sağlanacak.