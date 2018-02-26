Konya Büyükşehir Belediyesi bir yılda 84 milyon 656 yolcu taşıdı

Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte Konya’nın 31 ilçesine birden hizmet götüren Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım alanında da önemli atılımlar gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’da toplu ulaşım filosunu doğalgazlı ve çevreci otobüslerle güçlendirdiklerini, Türkiye’de elektrikli otobüsleri hizmete sunan ilk belediye olduklarını belirterek, toplu ulaşım alanında her zaman son teknolojileri ve yenilikçi çözümleri takip ettiklerini dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediyesinin otobüs filosunda büyük çoğunluğu engelsiz ve çevreci olmak üzere toplam 672 otobüs bulunduğunu kaydeden Başkan Akyürek, 12’si katanersiz olmak üzere 72 tramvayla da iki hatta modern tramvaylarla hizmet verdiklerini söyledi.

Otobüslerle 57 milyon 710 bin yolcu taşındı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında il genelindeki 276 hatta 672 otobüs ile 970 bin 409 sefer yaparak toplamda 57 milyon 710 bin 769 yolcu taşıdı. Otobüslerin bir yılda yaptığı toplam kilometre ise 36 milyon 976 bin 650 oldu.

Dünyadaki en ileri sistem uygulanan tarihi dokuya uygun olarak katanersiz çalışan Alaaddin - Adliye hattındaki tramvaylar ile Konya’da 26 yıldır aktif olarak kullanılan Alaaddin-Selçuk Üniversitesi Raylı Sistem Hattında da 2017 yılında 90 bin 596 sefer yapılarak toplamda 26 milyon 945 bin 355 yolcu taşındı.