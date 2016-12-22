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22 Aralık 2016 17:30

Konya Büyükşehir Belediyesi kuşlara ve sahipsiz hayvanlara yem bırakıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi kuşlara ve sahipsiz hayvanlara yem bırakıyor

22 Aralık 2016 17:30

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan kuşlar ile sahipsiz kedi ve köpekler için uygun yerlere yem bırakıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan doğal hayattaki serçe, sığırcık, güvercin gibi kuşlar ile sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için gereken çalışmayı yapıyor. Ekipler, olumsuz hava şartlarında yem ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan kuşlar için Alaaddin Tepesi, Kayalıpark, Mevlana bölgesi, mezarlıklar başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerine buğday bırakıyor. Ekipler, başıboş kedi ve köpeklerin aç kalmaması için de şehir merkezindeki 160 adet beslenme odağına günlük olarak tavuk kırıntıları ile pelet yem bırakıyor. Ekipler, hava şartlarına göre kuşlara ve sahipsiz hayvanlara yiyecek bırakmaya devam edecek. Konya’da vatandaşların da yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde evlerinde artan yiyecekleri sahipsiz hayvanlar için uygun noktalara bırakmaları büyük önem taşıyor.



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