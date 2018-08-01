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01 Ağustos 2018 14:23

Konya Büyükşehir Belediyesinden Hotamış’a 16 derslikli İmam Hatip Lisesi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar ilçesine bağlı Hotamış Mahallesinde yapımı tamamlanan Hotamış İmam Hatip Lisesi, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır.

Konya Büyükşehir Belediyesinden Hotamış’a 16 derslikli İmam Hatip Lisesi

01 Ağustos 2018 14:23


Konya Büyükşehir Belediyesinin yapımını üstlendiği Hotamış İmam Hatip Lisesi tamamlanarak yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, lisenin hayırlı olmasını dileyerek, 2 milyon liraya mal olan 16 derslikli lisenin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağının altını çizdi.



“Eğitime olan desteklerimiz artarak devam edecek”


Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar eğitime büyük destek verdiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak Konya merkezde birçok okulumuzun yapımını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra okullarımızın bakımlarını ve çevre düzenlemelerini yaptık. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte sadece merkezde değil Konya’nın tamamındaki okullarımızın bakımlarını, çevre düzenlemelerini ve gerekli eksik ile ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdik. Okullarımızda Z Kütüphaneler açarak öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamaya gayret ettik. Bir eğitim ve öğrenci şehri olan Konyamızda eğitime ve öğrencilerimize olan desteklerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Bu vesileyle Hotamış İmam Hatip Lisesinin Konyamıza, Karapınarlı ve Hotamışlı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Büyükşehir’in yaptığı okullar


Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni Büyükşehir Yasası sonrası yapımı tamamlanarak hizmete sunulan okullar arasında; 32 derslikli Meram Selçuk İlkokulu, 40 derslikli Meram Hocacihan İmam Hatip Ortaokulu, Ereğli Toros Mahallesi’nde 2 adet 24 derslikli İmam Hatip Lisesi ile Ereğli Orhaniye Mahallesinde 12 derslikli ortaokul bulunuyor. Büyükşehir, bu yıl içinde 107 okulda planladığı bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve spor alanları yapımlarını da sürdürüyor.




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