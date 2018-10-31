Konya Büyükşehir Belediyesine Fransa'dan “İdeal Kent” ödülü

Konya Büyükşehir Belediyesi, Fransa'da düzenlenen “Uluslararası İdealkent Ödülleri”nde “Konya Tarihi Kent Merkezinde Katanersiz Tramvay ile Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması” projesiyle “Kentsel Koruma Ödülü”ne layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Alaaddin-Adliye Raylı Sistem Hattı'ndaki katanersiz tramvay projesi uluslararası bir ödüle daha layık görüldü. Konya Büyükşehir Belediyesi, 3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında, şehirde ve şehir halkına pozitif katkı sunan proje ve uygulamalara verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri'nde “Konya Tarihi Kent Merkezinde Katanersiz Tramvay ile Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması” projesiyle Kentsel Koruma Ödülü'nün sahibi oldu. Fransa'nın Strazburg şehrindeki Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirilen törende ödülü Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu'ndan alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Sami Şahin, şehirlerin inşasında medeniyetlerin önemli bir yer tuttuğunu kaydetti. Şahin, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak büyük İslam mutasavvıfı Hazreti Mevlana'nın türbesi civarından geçen tramvayların ses ve gürültüyle onun ruhaniyetini rahatsız etmemesi için tramvay sistemini katanersiz yaptık. Projemizi ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman ile Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Sekreteri Yusuf Sunar ile Türkiye'den farklı şehirlerin belediye başkanları ve yöneticilerinin katıldığı törende 14 dalda 21 ödül verildi. Ödüle layık görülen projeler, Avrupa Konseyi binasında bir hafta boyunca sergilenecek.