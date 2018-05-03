Konya Büyükşehir Belediyesinin yeni Başkanı Uğur İbrahim Altay oldu

Konya’ya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 14 yıl kesintisiz hizmet eden Tahir Akyürek’in 24 Haziran’da yapılacak seçimler için istifa etmesinin ardından Konya Büyükşehir Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek için toplandı.

"Gönül huzuru ile Uğur Beye görevimi devrediyorum"

Yeterli çoğunluğun sağlandığı toplantıda oylama öncesi konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Tahir Akyürek, “Haklarınızı helal edin. Varsa hakkınız helal ediyorum. Cenabı Hakk bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere bizleri vesile kılsın. Ben şimdiden Uğur Bey’e hayırlı olsun diyorum. Gönül huzuru ile görevi bırakıyoruz. İki açıdan gönül huzuruyla diyorum. Birincisi kalbime dönüp baktığımda gayet huzurluyum. Hesap veremeyeceğimiz, izah edemeyeceğimiz bir konu yok. İhlas ve samimiyetle çalışmaya gayret gösterdik. Bu yönüyle gönül huzuruyla bırakıyoruz. İkincisi bu işe layık, kendi başarısı ve çizgisiyle de temayüz eden bir kardeşimize ve bayrağı daha yükseklere taşıyacak bir arkadaşımıza ve Konyamızın nüfus olarak en büyük ilçemizin belediye başkanına görevi devrediyoruz. Bu yönüyle de gayet huzurluyuz. İnşallah ülkemize, Konyamıza hep birlikte daha nice hizmetler yapmak nasip olur” diye konuştu.

Meclis’te Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bütün AK Parti Grubu’nun teklifi ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi. Yapılan seçimin ardından Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Toplantıda AK Parti ve MHP Grubu, Tahir Akyürek’e çiçek takdim etti. AK Parti Grubu Başkanı Mahmut Sami Şahin de 14 yıl boyunca şehre hizmet eden Tahir Akyürek’e Büyükşehir Belediye Meclisi ve AK Parti Grubu adına teşekkür ederek, Uğur İbrahim Altay’a yeni görevinde başarılar diledi.

"Bu şehre hizmet etmek büyük bir onur ve gurur"

Kendilerine gösterdikleri teveccüh için Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerine teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Hz. Mevlana’nın şehri, Selçuklu’nun kadim başkenti olduğuna vurgu yaparak, “Konya, güzel insanların yaşadığı güzel bir şehir. Bu şehre hizmet etmek de bizim için büyük bir onur ve gurur. 9 yıldır Selçuklu’ya canla başla çalışarak hizmet ediyoruz. Bugün yapılan oylama ile de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş bulunuyorum. Bu şerefli görevi bize layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımıza, Yerel Yönetimler Başkanımıza, Seçim İşleri Başkanımıza, Konya Milletvekillerimize, İl Başkanımızın şahsında bütün teşkilat mensuplarımıza ve bugün oylarıyla bu görevi tevdi eden meclis başkanımıza ve meclis üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Hep birlikte Konyamıza hizmet edeceğiz"

Başkan Uğur İbrahim Altay, Selçuklu’da edindikleri tecrübeyle tüm Konya’ya hizmet edeceklerini dile getirdi ve konuşmasını şöyle tamamladı: “Doğup büyüdüğüm ekmeğini yediğim bu şehre hizmet etmek büyük bir gurur. 14 yıl boyunca Konyamıza hizmette bulunan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek’e de teşekkür ediyorum. Başkanımız Konya için bir şans ve çok önemli hizmetlerde bulundu. İnşallah bizler de onların vizyonunu daha ileriye taşımak için yoğun bir şekilde gayret edeceğiz. Hep birlikte Konyamıza hizmet edeceğiz” diye konuştu. Bu arada Anadolu Medeniyetleri Belediyeleri Birliği ve Konya Belediyeler Birliği toplantıları da gerçekleştirildi ve söz konusu toplantılarda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Medeniyetleri Belediyeleri Birliği ve Konya Belediyeler Birliği Başkanlığı’na da seçildi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen devir-teslim töreni ile Tahir Akyürek görevini Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Uğur İbrahim Altay’a devretti.

"Konya önemli önder ve örnek bir şehir"

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndaki törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, “Konya bizim şehircilik açısından fevkalade önemli, önder ve örnek bir şehirlerimizden bir tanesi. Hakikaten Konya gıpta edilen bir şehir. Bugüne kadar Konya’da belediye başkanlığı yapan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Tahir abimiz de 14 yıllık başarılı belediye başkanlığı yaptı. Kendisini tebrik ederim. Görevi devralacak genç kardeşim Uğur İbrahim Altay’ı da tebrik ediyorum” diye konuştu. Tahir Akyürek de görev değişiminin hayırlı olmasını dileyerek, “Davamız, şehrimiz, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Konya’da belediye başkanı olmak, Büyükşehir Belediye Başkanı olmak, aynı zamanda Cenab-ı Hakk’ın bir lütfudur. Biz bu görevi 14 yıl boyunca elimizden geldiği kadar şehrimize hizmet ederek tamamladık. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Gönül huzuru ile görevimi devrediyorum. Çünkü kendisi Selçuklu ilçemizde yaptığı hizmetlerle zaten temayüz etmiş olan ön plana çıkmış olan değerli bir kardeşimizdi. Bayrağı daha yükseklere dikeceğine emin bir şekilde görevi kendisine devrediyorum. Cenab-ı Hakk utandırmasın hayırlı mübarek kılsın. Hayırlı olsun diyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Çıtayı ileri götürmek için gece gündüz demeden çalışacağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da “Ben de hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle bizi bu şerefe layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımıza, Yerel Yönetimler Başkanımıza, Seçim İşleri Başkanımıza, Konya Milletvekillerimize, İl Başkanımızın şahsında bütün AK Parti Ailesi’ne, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek’ten aldığımız çıtayı ileri götürmek için gece gündüz demeden yoğun bir şekilde gayret edeceğiz. Başkanımız 14 yıldır Konya’ya çok önemli hizmetlerde bulundu. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bundan sonra çıktığı yolda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum” dedi. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da “Konya adına Tahir Akyürek’e teşekkür ediyoruz. Pek çok önemli hizmetlerde bulundu. Bugün Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Uğur İbrahim Altay Bey’e başarılar diliyorum. Konya ilimin, irfanın, kültürün bir şehri. Bu şehre bugüne kadar hizmet etmiş bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra görevi alacak herkese de başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.