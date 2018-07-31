Konya Büyükşehir, Ilgın’da prestij cadde yatırımlarını sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, prestij caddelerin kaliteli asfaltı, kaldırımı, bisiklet yolu ve alt yapısıyla ilçelerin çehresini değiştirdiğini belirterek, Ilgın ilçesinde hizmete sunulan 3 caddenin ardından 2 caddede daha çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın bütün ilçelerinde hayata geçirdiği prestij cadde yatırımlarıyla ilçelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Büyükşehir, Konya’nın Ilgın ilçesinde 2 yeni prestij caddenin yapımını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ilçelere hak ettiği hizmetleri sunabilmek için çok sayıda yatırım gerçekleştirildiğini belirterek, bu kapsamda bütün ilçelere prestij caddeler kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. Prestij caddelerin ilçelerin standardını yükselttiğini dile getiren Altay, Ilgın ilçesinde hayata geçirdiklerini 3 caddenin ardından 2 yeni caddede düzenleme çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Başkan Altay, “Ilgın ilçemize 5,5 kilometrelik 3 prestij cadde kazandırmıştık. Bunların yanında Muhsin Yazıcıoğlu ve Alparslan Türkeş Caddelerinde de düzenleme yaparak Ilgın ilçemize kazandırıyoruz. Tüm ilçelerimizin merkezlerinde olduğu gibi Ilgın’da da örnek caddeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Daha önce Vefa Tanır Caddesi, İnönü ve Nevzat İspir Caddelerini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden Muhsin Yazıcıoğlu ve Alparslan Türkeş Caddeleri ile birlikte Ilgın’a, kaliteli asfaltı, kaldırımı, bisiklet yolu ve alt yapısıyla 15 milyon liralık ana cadde yatırımı yaptı.