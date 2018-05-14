Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 17:25

Konya Büyükşehir Meclisi Filistin’deki katliamı kınadı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında toplanan Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, ABD’nin ’Kudüs’ü İsrail’in başkenti’ olarak tanımasını sonrası ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilerin şehit edilmesini kınadı.

Konya Büyükşehir Meclisi Filistin’deki katliamı kınadı

14 Mayıs 2018 17:25


Konya Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Altay’ın seçilmesinden sonra, başkanlık yaptığı ilk toplantı olma özelliği de taşıyan toplantıda meclis üyelerine hitap eden Başkan Altay, hep birlikte başarılı hizmetlere imza atacaklarını belirterek bugüne kadarki çalışmaları dolayısıyla bütün Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.



Büyükşehir Belediyesinden İsrail’e kınama


Selçuklu Belediye Meclisinin kararı ile ilçe belediye başkanlığına seçilen Ahmet Pekyatırmacı’yı tebrik eden ve yeni görevinde kendisine başarılar dileyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ABD’nin Kudüs’ü ’İsrail’in başkenti’ olarak tanımasını ve ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasını protesto eden 37 Filistinlinin şehit etmesini kınadıklarını açıkladı. Başkan Altay, “Hakikaten İslam Dünyası için bugün üzüntülü bir gün. Ama inşallah aydınlık günlere hep birlikte şahitlik edeceğiz. Bizde meclis olarak bu devlet terörünü kınıyoruz. İnşallah en kısa sürede Kudüs’te Müslümanlar özgür bir şekilde dolaşabilir ve başkent ilan ettikleri günlere kavuşur” diye konuştu.


AK Parti Grup Başkanvekili Mahmut Sami Şahin de toplantıda grubu adına söz alarak İsrail’in bir devlet terörü yaptığına vurgu yaparak, Meclis adına İsrail’in katliamlarını kınadı. Şahin, “İsrail, 37 Filistinli kardeşimizi şehit etmiş durumda. Biz bu durumu kabul etmiyoruz, meclis olarak kınıyoruz ve en ağır şekilde de lanet ediyoruz. Kudüs, İslam dünyasının göz bebeğidir. Orası Filistin’in başkentidir ve o şekilde de kalmaya devam edecektir. Kudüs özgürleşmediği müddetçe hiçbir İslam şehrinin de özgür olmayacağını da buradan haykırarak ilan ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç