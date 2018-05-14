Konya Büyükşehir Meclisi Filistin’deki katliamı kınadı

Konya Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Altay’ın seçilmesinden sonra, başkanlık yaptığı ilk toplantı olma özelliği de taşıyan toplantıda meclis üyelerine hitap eden Başkan Altay, hep birlikte başarılı hizmetlere imza atacaklarını belirterek bugüne kadarki çalışmaları dolayısıyla bütün Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden İsrail’e kınama

Selçuklu Belediye Meclisinin kararı ile ilçe belediye başkanlığına seçilen Ahmet Pekyatırmacı’yı tebrik eden ve yeni görevinde kendisine başarılar dileyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ABD’nin Kudüs’ü ’İsrail’in başkenti’ olarak tanımasını ve ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasını protesto eden 37 Filistinlinin şehit etmesini kınadıklarını açıkladı. Başkan Altay, “Hakikaten İslam Dünyası için bugün üzüntülü bir gün. Ama inşallah aydınlık günlere hep birlikte şahitlik edeceğiz. Bizde meclis olarak bu devlet terörünü kınıyoruz. İnşallah en kısa sürede Kudüs’te Müslümanlar özgür bir şekilde dolaşabilir ve başkent ilan ettikleri günlere kavuşur” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahmut Sami Şahin de toplantıda grubu adına söz alarak İsrail’in bir devlet terörü yaptığına vurgu yaparak, Meclis adına İsrail’in katliamlarını kınadı. Şahin, “İsrail, 37 Filistinli kardeşimizi şehit etmiş durumda. Biz bu durumu kabul etmiyoruz, meclis olarak kınıyoruz ve en ağır şekilde de lanet ediyoruz. Kudüs, İslam dünyasının göz bebeğidir. Orası Filistin’in başkentidir ve o şekilde de kalmaya devam edecektir. Kudüs özgürleşmediği müddetçe hiçbir İslam şehrinin de özgür olmayacağını da buradan haykırarak ilan ediyoruz” dedi.