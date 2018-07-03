Konya Büyükşehir tarım arazilerini suya kavuşturuyor

Konya genelinde tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla 31 ilçede sulama yatırımlarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Yazyurdu Mahallesi’nde sulama göleti ve damlama sulama projesi inşaatını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile Konya’nın tamamının kalkınmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, özellikle tarımsal üretimin artırılması konusuna büyük önem verdiklerini söyledi. Çiftçilere verdikleri tarımsal destek çalışmalarının yanında tarımsal sulama yatırımlarını da hayata geçirdiklerini belirten Altay, susuzluk nedeniyle tarımın yapılamadığı, her geçen gün nüfusun azaldığı bölgelerde göletler ve damlama sulama tesisleri yaptıklarını ifade etti.

"Beyşehir’de 2 bin 600 hektar tarım arazisi suya kavuştu"

Büyükşehir olarak Beyşehir ilçesine bugüne kadar 21 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı yapıldığını kaydeden Başkan Altay, Bu çalışmalar neticesinde Beyşehir’e bağlı 8 yerleşim yerinde yaklaşık 2 bin 600 hektar alanın suya kavuştuğunu söyledi. Beyşehir İlçesi Yazyurdu Mahallesindeki sulama göleti ve damlama sulama projenin inşaatının da devam ettiğini kaydeden Altay, 3 milyon 275 bin liraya mal olacak çalışma tamamlandığında 200 hektar tarım arazisinin daha suya kavuşacağını dile getirdi.

Sulama göleti yatırımları devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, KOP İdaresi kaynaklarını da kullanarak Beyşehir ilçesinde Karadiken Göleti ve Damlama Sulama Projesi ile Damlapınar Göleti ve Damlama Sulama Projesi inşaatlarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçede 150 tarımsal sulama projesi hayata geçirilirken şu anda 4 ilçede 6 ayrı sulama göleti ve damlama sulama projesi inşaatı devam ediyor.