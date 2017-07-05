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05 Temmuz 2017 16:32

Konya Büyükşehir’de aspir bitkisi eğitimleri verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 27 ziraat mühendisine aspir bitkisi ve yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

Konya Büyükşehir’de aspir bitkisi eğitimleri verildi

05 Temmuz 2017 16:32


Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 27 ziraat mühendisine eğitimler MEVKA desteğiyle verildi. Genel Sekreter Hasan Kılca, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası kurulan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının önemli hizmetler yaptığını belirterek, sulama projelerinin, tarımsal desteklerin ve eğitimlerin artarak devam ettiğini dile getirdi. Konya iklimine uyum sağlayan aspir bitkisinin yaygınlaştırılması için ilk olarak eğitimcilerin eğitime tabu tutulduğunu, sonrasında çiftçilere eğitimler verileceğini kaydeden Kılca, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Akınerdem’in verdiği eğitimlere katılan ziraat mühendislerine sertifikaları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca tarafından takdim edildi. Biyojet uçak yakıtı ve biyodizel yakıt yapımı için uygun olan aspir bitkisinin Konya’da üretiminin artırılması ve yaygınlaştırılması planlanıyor. Eğitimler, az yağış alan bölgelerde rahatlıkla yetişebilme özelliğine sahip bitki konusunda farkındalık oluşturmak ve uzmanlar yetiştirmek amacıyla verildi.




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