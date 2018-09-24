Konya Büyükşehir'den eğitim desteği

Sınıf LGS'de binde birlik dilimde olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvuruları başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilkokuldan lise son sınıfa kadar şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası resmen ayrı, 8. Sınıf LGS'de binde birlik dilimde olan öğrencilere eğitim yardımlarını bu yıl da sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her zaman eğitim camiasının ve öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, 31 ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sürdürdükleri eğitim yardımlarının bu yıl da devam edeceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar 110 binden fazla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine eğitim desteğinde bulunduğunu vurgulayan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası eğitim desteğinin 31 ilçeyi kapsayacak şekilde yaygınlaştığını kaydetti. Başkan Altay, “Eğitim yardımlarımızdan Konya il sınırları içinde ikamet eden şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, kendisi yüzde 40 ve üzeri engelli, anne-babası resmen ayrı, 8. Sınıf LGS'de binde birlik dilimde olan öğrenciler yararlanıyor. Bundan sonra da eğitime yönelik çalışmalarımız ve desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Başvurular 19 Ekim'e kadar alınacak

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden eğitim yardımı alacak öğrencilerden başvuru için; öğrenci belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci ve veli nüfus cüzdanı fotokopisi ile durumlarını belirten diğer belgeler talep ediliyor. Başvurusunu internet üzerinden yapacak Karatay, Selçuklu, Meram ilçelerinde ikamet eden öğrenciler evraklarını 19 Ekim'e kadar İhsaniye Mahallesi, Müneccimbaşı Sokak'ta Zindankale Katlı Otoparkı altında bulunan Eğitim Destek Bürosu'na, diğer ilçelerde ikamet eden öğrenciler ise okul müdürlüklerine verecek. Daha önceki dönemlerde eğitim yardımı alan öğrencilerin bu dönem de alabilmeleri için 19 Ekim'e kadar www.konya.bel.tr adresinden bilgilerini güncelleyip öğrenci belgelerini ilgili yerlere teslim etmeleri gerekiyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiye www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.