Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 17:51

Konya Büyükşehir’den eğitime katkı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesinin Meram bölgesinde yapımı tamamlayarak eğitime kazandırdığı 32 derslikli Selçuk İlkokulu’nu ziyaret etti.

Konya Büyükşehir’den eğitime katkı

28 Kasım 2017 17:51

Başkan Akyürek, okulun sınıf sayısı, öğrenci kalitesi ve normal eğitime geçmesiyle bölgeye değer kattığını ifade etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 32 derslikli Selçuk İlkokulu’nda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 32 derslikli çok güzel bir ilkokulun faaliyete geçtiğini ifade ederek, 2015 yılında ihalesini yaptıkları okulun yaklaşık 3 milyon liraya mal olduğunu söyledi. Bu sene eğitim-öğretime yeniden başlayan okulun sınıf sayısı, öğrenci kalitesi, normal eğitime geçmesi ve öğretmenlerin gayretiyle bölgeye değer kattığını kaydeden Başkan Akyürek, “Hocalarımıza iyi bir eğitim yılı diliyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Şehrimizin eğitim ve öğretim kalitesinin artması konusunda belediyeler olarak çalışmalarımız devam edecek. 12 yıllık mecburi eğitim döneminde şehir merkezinde bir miktar derslik açığı oluşmuştu. Bu derslik açığının giderilmesi konusunda hem Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde hem yerel yönetimler düzeyinde çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız şehrimizin tamamında sınıf mevcutlarının normal seviyede olması. Normal eğitimin şehrimizin tamamında uygulanır olması ülkemizin de 2023 hedeflerinden. Bu bölgemizde ve mahallemizde Selçuk İlkokulumuzla bu sağlanmış oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu kapsamında okulda gerçekleştirilen etkinliğe katılarak bir sınıfa konuk olan Başkan Akyürek, öğrencilere dergi dağıttı. Başkan Akyürek daha sonra okul yönetim ve öğretmenlerle bir araya geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Sisli
    14°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç