Konya Büyükşehir’den eğitime katkı

Başkan Akyürek, okulun sınıf sayısı, öğrenci kalitesi ve normal eğitime geçmesiyle bölgeye değer kattığını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 32 derslikli Selçuk İlkokulu’nda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 32 derslikli çok güzel bir ilkokulun faaliyete geçtiğini ifade ederek, 2015 yılında ihalesini yaptıkları okulun yaklaşık 3 milyon liraya mal olduğunu söyledi. Bu sene eğitim-öğretime yeniden başlayan okulun sınıf sayısı, öğrenci kalitesi, normal eğitime geçmesi ve öğretmenlerin gayretiyle bölgeye değer kattığını kaydeden Başkan Akyürek, “Hocalarımıza iyi bir eğitim yılı diliyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Şehrimizin eğitim ve öğretim kalitesinin artması konusunda belediyeler olarak çalışmalarımız devam edecek. 12 yıllık mecburi eğitim döneminde şehir merkezinde bir miktar derslik açığı oluşmuştu. Bu derslik açığının giderilmesi konusunda hem Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde hem yerel yönetimler düzeyinde çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız şehrimizin tamamında sınıf mevcutlarının normal seviyede olması. Normal eğitimin şehrimizin tamamında uygulanır olması ülkemizin de 2023 hedeflerinden. Bu bölgemizde ve mahallemizde Selçuk İlkokulumuzla bu sağlanmış oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu kapsamında okulda gerçekleştirilen etkinliğe katılarak bir sınıfa konuk olan Başkan Akyürek, öğrencilere dergi dağıttı. Başkan Akyürek daha sonra okul yönetim ve öğretmenlerle bir araya geldi.