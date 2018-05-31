Konya Büyükşehir’den Kardeşlik İftarı

Konya Büyükşehir Belediyesinin Dünya Yetimler Günü nedeniyle düzenlediği Kardeşlik İftarında binlerce yetim ve ailesi bir araya geldi.

Mevlana Meydanı’nda düzenlenen programa katılan önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, “Yetim gülerse dünya güler, yetim ağlarsa dünya ağlar. Konyamız şefkat şehridir; merhamet, sevgi, barış ve kardeşlik şehridir. Hemşehrilerimizden şunu istirham ediyoruz, bu mübarek günler vesilesiyle komşularımızın durumunu soralım, ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım” diye konuştu.

"Coğrafyamızın güçlü olması için hepimizin gayretine ihtiyaç var"

Bu iftarların şehrimizin bir araya gelmesine vesile olduğunu söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, “Tarih boyunca nesilden nesile devreden yardımlaşma anlayışı, bugün bizler tarafından da yaşanan yaşatılan ve gelecek nesillere taşınması gereken bir başlık. Toplumsal yaşamanın gerekliliği, bir ve beraber olmak, birlikte güçlü olmak, birbirlerinin dertleriyle dertlenmek ve hemhal olmaktır. Bizi biz yapan bunlardır. Bu değerlere sahip çıkmak, ülkemizi güçlü kılmak ve yaşadığımız bu coğrafyanın tüm dünyaya örnek olması için hepimizin gayretine ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımız 2 Haziran’da Konya’ya şeref verecekler. Saat 14:30’da Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda inşallah cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Dolu dolu ve coşku ile geçecek bir program, hem misafirimiz hem de bizler için önemli. Ben tüm hemşehrilerimizi mitingimize bekliyorum. Hep birlikte o coşkuyu yaşayalım” dedi.

"24 Haziran’da devlet ve milletimiz için yolumuza devam edeceğiz"

24 Haziran Seçimlerinde AK Parti’nin yine Konya’dan çok güçlü bir şekilde ses vererek devlet ve millet için çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen AK Parti Konya Milletvekili Adayı Gülay Samancı, “İnşallah birlikte iri olacağız, diri olacağız ve güçlü olacağız. 2013’ten beri bu ülke üzerinde senaryolar oynanıyor. Bizler daha önce de bu senaryo, taktik ve oyunları sizlerden aldığımız güçle yıkmıştık. İnşallah bu dönemde de sizlerden aldığımız güçle yine birlikte yıkacağız” diye konuştu.

"Bir kez daha ülkemizin birliğini ispatlama vaktindeyiz"

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Zerrin Özel, “Güçlü Türkiye, güçlü devlet, güçlü millet ve güçlü meclis için tüm oy ve desteğinizi talep ediyorum” derken; AK Parti Konya Milletvekili Adayı Osman Seçgin ise, “Böyle bir güzelliğe vesile oldukları için Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum. Rabbim inşallah birliğimizi daim eylesin, birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin” ifadelerini kullandı.