Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 16:53

Konya Büyükşehir’den sulama suyuna yüzde 40 indirim

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Kurulu’nda alınan kararla 2018 yılı itibariyle sulama suyunda yüzde 40 indirim yapılacağını, şehit ve gazi ailelerinin yüzde 50 olan indirim oranının da yüzde 75 olacağını söyledi.

Konya Büyükşehir’den sulama suyuna yüzde 40 indirim

05 Aralık 2017 16:53


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOSKİ Genel Kurulu’nda alınan kararla sulama suyunda yüzde 40 indirim yapacaklarını söyledi. Su konusunda Konya’da uygulanan fiyatlandırma sisteminin vatandaşı düşünen bir sistem olduğunu belirten Başkan Akyürek, “Sulama suyu tarifesinde yüzde 40 indirim yapıyoruz. Şu an sulama suyu kullanan abone sayımız 23 bin kişi. Abone sayımızda, iki ayrı saat taktırma şartıyla herhangi bir sınırlama yok. Daha önce konut su tarifesiyle sulama suyu tarifesi aynıydı. 2018 yılı itibariyle yüzde 40 indirimli olarak su hizmetinden yararlanılacak. Bunun yanında indirim oranı yüzde 50 olan şehit ve gazi aileleri de bundan sonra su hizmetinden yüzde 75 indirimli olarak faydalanacaklar“ dedi.



“Mavi Tünel ile Memba suyu içeceğiz”


Mavi Tünel’den Konya merkeze içme suyu verilmesi yatırımının önemine dikkat çeken Başkan Akyürek, “Malumunuz su büyük oranda merkezde tüketiliyor. Mavi Tünel’den su almaya başladıktan sonra çeşmelerimizden memba suyu akacak. Kuyuların daha az kullanılmasını sağlayarak yeraltı sularının desteklenmesi sağlanmış olacak. Daha çok sulama suyu verme imkanına kavuşacağız. Altınapa Barajı’nı Konya’nın yeni rekreasyon alanı olarak kullanabileceğiz. Ayrıca bir de hidroelektrik santrali kuruyoruz. O da hükumetimizin bir armağanı oldu. Yani, boğaza düşen sudan KOSKİ elektrik üretecek” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Cuma
    6°C
  • Cumartesi
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç