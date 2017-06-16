Konya Büyükşehir’den Tunceli’de birlik iftarı

Konya Büyükşehir Belediyesi, birlik ve beraberliğin pekiştiği mübarek Ramazan ayında Konya’da her gün esnaf odalarına iftar verirken farklı illerde de iftar programları düzenleyerek kardeşlik sofraları kuruyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayı boyunca Van ve Bitlis’te, bu yıl da Hakkari’de iftar sofraları kurarak her gün binlerce kişiyi bu sofralarda buluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi, Tunceli’de de iftar ve sema programı düzenledi. Tunceli Belediyesi, Birlik Vakfı Tunceli ve Konya Şubeleri, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Yayma ve Yardımlaşma Derneğinin de paydaşı olduğu iftar kardeşlik havasında geçti.

Programda Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak’ın selamlama konuşmasından sonra Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar tarafından sohbet gerçekleştirildi. İftarın ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tunceli halkına Türk Tasavvuf Musikisi konseri sema ayini icra edildi.

Tunceli Atatürk Stadyumunda organize edilen iftara, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Tunceli İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Konya Müftüsü Ali Akpınar, Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacacı, Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Orhan Gündüz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.