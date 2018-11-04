Konya Büyükşehir'den üretime ve istihdama örnek proje

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde (ASEM) mezun olan kursiyerler, kurulan mefruşat, giyim ve makine nakışı atölyelerinde çalışarak üretime katkı sağlıyorlar.

Seri üretim kapasitesine sahip atölyelerde üretim yapan kursiyerler, ürettikleri ürünleri satarak hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de mesleklerinde uzmanlaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM'in bir marka olduğunu belirterek, bu güne kadar 600 bine yakın insanın faydalandığı kursların ekonomik, kültürel ve sosyal hayata çok önemli katkı sağladığını dile getirdi.

“Hem mesleklerinde uzmanlaşıyorlar hem de üretime katkı sağlıyorlar”

Başkan Altay, yoğun talebin olduğu atölyelerden KOMEK ve ASEM'in giyim, mefruşat ve nakış kurslarına en az iki dönem devam eden kursiyerlerin faydalanabildiğini hatırlatarak, “İŞKUR'un da desteklediği kursiyerler atölyelerde mesleklerinde uzmanlaşarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Atölyeler adeta fabrika gibi üretim yapıyor. Atölyelerimizde Türkiye genelinden siparişler alınıyor ve seri üretimin yanında fason ile özel tasarım çalışmaları da yapılıyor. Hastanelerin çarşafları, ameliyat önlükleri, özel firmaların oyun çadırları, sandalye örtüleri, çeyiz ürünleri, mefruşat ve dikişe dair daha birçok ürün bu atölyelerde dikiliyor. KOMEK atölyelerindeki bu çalışmalar, kursiyerlerimizin ve mezunlarımızın bütçesinin yanında Konya ekonomisine de önemli oranda katkı sağlıyor. Atölyeleri gelen talep doğrultusunda artabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Kursiyerler teşekkür etti”

Atölyelerde üretim yapan kursiyerler de Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden oldukça memnun olduklarını belirterek, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizim gibi ev hanımlarına böyle bir imkân sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Burada ailemize katkıda bulunuyoruz, çok faydalı işler yapıyoruz ve edindiğimiz mesleği geliştirmiş oluyoruz. Gelecekte de bir tekstil atölyesine girip rahatça çalışabilecek duruma geldik” diye konuştu.

Atölyelerde üretilen ürünler, KOMEK Kooperatifi www.komekpazari.com web sitesi aracılığıyla yurt içine ve yurt dışına da pazarlanıyor.