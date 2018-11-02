Konya Çalışan Gençlik TBMM'de

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi bünyesinde kurulan Selçuklu Kent Konseyi Başkanı, TÜGVA Konya Çalışan Gençlik Koordinatörü Veli Vural, Yönetim Kurulu Üyeleri ve temsilcileri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde bir takım ziyaretlerde bulundu.

Türkiye'de ilk defa Selçuklu Belediyesi tarafından çalışan gençlerin sosyal hayatına zenginlik kazandırmak amacıyla büyük bir tesis bünyesinde kurulan Selçuklu Kent Konseyi Çalışan Gençlik Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak TBMM AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural ve yönetim kurulu üyeleri toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Orman ve Su İşleri Eski Bakan Yardımcısı, 22-23. dönem Konya Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Harun Tüfekcİ'yi ziyaret eden Konya Çalışan Gençlik Meclisi üyeleri yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Gençlerin kendilerini iyi yetiştirmelerini, ülke meselelerinde önemli görevleri üstlenmelerini isteyen Tüfekçi, ülkenin geleceğini gençlerin belirleyeceğini, milli ve manevi değerlerine bağlı gençliğin önünde hiçbir engelin tutunamayacağını belirtti.

Ziyaret programında AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'de Konya Çalışan Gençlik Yönetimini misafir etti. AK Partinin Gençlik Kolları faaliyetleri hakkında bilgi veren Ahmet Büyükgümüş, Çalışan Gençlik yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Vural, görüşme sonrası AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e günün hatırası olarak bir rahle hediye etti. Gün boyu Konya Çalışan Gençlik Yönetimini TBMM ve AK Parti Genel Merkezinde misafir eden ve yalnız bırakmayan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise Çalışan Gençlik yapısını 81 ilde faaliyete geçirmek istediklerini belirtti. Başta Veli Vural ve Konya Çalışan Gençlik Yönetiminin faaliyetlerini takip ettiğini ve her fırsatta dile getirdiğini belirten Özboyacı, Çalışan Gençlik Meclisindeki yapının ülke çapında aktif olarak faaliyet göstermesi için elinden gayreti esirgemeyeceğini kaydetti.

Selçuklu Kent Konseyi Başkanı ve Konya TÜGVA Çalışan Gençlik Koordinatörü Veli Vural, gün boyu kendilerine eşlik eden Özboyacı'ya teşekkür ederek günün hatırası olarak rahle hediye etti.