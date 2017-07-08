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08 Temmuz 2017 16:16

Konya çocuk festivali başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye’nin en eğlenceli çocuk festivali yoğun katılımla başladı.

Konya çocuk festivali başladı

08 Temmuz 2017 16:16

9 Temmuz Pazar akşamına kadar devam edecek festivalde çok sayıda ücretsiz film gösterimi, çizgi film karakterleri, bilim gösterileri, ücretsiz sinema ve lunapark biletleri ile çok sayıda sürpriz hediye ve etkinlik yer alıyor.


“Çocuk Dostu Şehir” projesi kapsamında M1 Konya Sinemaları ve açık alanında 9 Temmuz Pazar akşamına kadar devam edecek festivalin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, ikincisi düzenlenen festivale geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgi beklediklerini kaydetti. Festival süresince çocuk coşkusunun ve gülen yüzlerin her ailede bir neşe kaynağı olmasını temenni ettiklerini ifade eden Şahin, “Ülkemizin geleceği olan çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesi son derece önemlidir. Bu nedenle düzenlediğimiz etkinliklerle Büyükşehir Belediyesi olarak buna katkı yapmaya çalışmaktayız. Çocuklarımız hem eğlenecek, hem de anlamlı filmler izleyerek bilim gösterileri ve atölye çalışmalarına katılarak öğrenecekler. Festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Enver Arslan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı ve binlerce kişinin katılımı ile yapılan açılışta çocuklar çizgi film karakterleri ve sürpriz hediyelerle gönüllerince eğlendi.



“Onlarca sürpriz çocukları bekliyor”


Türkiye’nin en eğlenceli çocuk festivali olan Konya Çocuk Festivalinde çok sayıda ücretsiz film gösterimi, çizgi film karakterleri Niloya, Harika Kanatlar, Elif’in Düşleri ve Heidi Tiyatrosu, bilim gösterileri, atölye çalışmaları, yazar buluşmaları, yarışmalar, animasyon atölyesi, ücretsiz sinema ve lunapark biletleri, çocuk oyunları, çok sayıda sürpriz hediye ve ikramlar yer alıyor.




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