Konya Çocuk Film Festivali 120 binden fazla çocuğu ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile düzenlenen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın katılımı ile kapılarını ziyaretçilerine açan Konya Çocuk Film Festivali bu yıl da büyük ilgi gördü.

Festivale 3 günde 120 binden fazla çocuk ve ailesi katıldı

M1 Konya Alışveriş Merkezi ve Avşar Sinema Salonlarında gerçekleştirilen, birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı ve 3 gün süren festival, 120 binden fazla çocuğa ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya Çocuk Film Festivali’nde Emiray, Niloya, Harika Kanatlar, Elif’in Düşleri gibi çizgi film karakterlerinin tiyatroları ile çocuk şarkıları ve kısa film atölyeleri çocukların büyük beğenisini topladı. TRT Çocuk, Diyanet Çocuk, Bilim Çocuk, Somuncu Baba, Natioanal Geographic Kids, Osmanlı Çocuk, Sincap, Semerkand, Can Kardeş, Atlas Çocuk, Konya Çocuk ve TÜBİTAK Çocuk gibi dergiler festivalde stant kurarak çocuklara ücretsiz dergi dağıttı.

Yüzme havuzları için kayıt alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi GENÇ KOMEK Yaz Okulu’nun da stant kurarak Konya’da Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın projesi için kayıtlar aldığı festivalde; Trafik Şube Müdürlüğü, Kızılay, Selçuksem gibi kurumlar da stantlarında çocukları bilgilendirdi. Yine festival boyunca birçok firma stant kurarak üç gün boyunca çocuklara ücretsiz lunapark ve sinema bileti, dondurma, balon, yapboz, şapka ve boyama kitapları gibi hediyeler dağıttı.