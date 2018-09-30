Konya Emniyetinden uyuşturucuya darbe üstüne darbe

Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik iki ayrı operasyonda 8 kişi yakalanırken, yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca, hassas terazi ve bu suçlardan elde edilen paralar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi genelinde uyuşturucu tacirliği yapan ve torbacı olarak bilinen kişileri yakalamak için İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürüttüğü çalışmada Mersin'de yaşayan Süleyman Ç'nin kent merkezine uyuşturucu madde sevkıyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, Süleyman Ç'nin Şengül T'ye sürekli olarak kuryelik yaptırdığını da tespit etti. Düzenlenen operasyonla Şengül T., üzerinde iki parça halinde 1 kilogram uyuşturucu madde ile yakalandı. Süleyman Ç'nin Selçuklu ilçesinde bulunduğu adrese de baskın yapan polis, şahsı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 2 bin 980 adet uyuşturucu hap ve 3 kilo 980 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında 6 kişi de fiziki takibe alındı. Uzun süre yapılan takibin ardından merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle'de Hasan H, Cengiz Ö, Buldu H, Savaş K'nin Hasan H'nin 17 yaşındaki oğlu E.H. aracılığıyla uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramada toplam 3 bin 107 adet uyuşturucu hap, 500 gram esrar, 1 adet tabanca, 1 adet hassas terazi ve bu suçlardan elde edilen 6 bin 390 lira ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 8 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.