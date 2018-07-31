C. Kalkınma Bakanlığı desteği ile toplam 25 milyon TL bütçe ile kurulumu halen devam etmekte olan Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezimiz (KİT-ARGEM) kapsamında Türkiye’nin önde gelen bir laboratuvar firması arasında başta gıda patojen tanı kitleri olmak üzere yeni nesil hızlı gıda diyagnostik tanı kitlerinin geliştirilmesi konularında ortak çalışmalar yürütülmesini kapsayan bir Ar-Ge Protokolü imzalandı.

Geçtiğimiz iki yıl içerisinde altyapı kurulumunu büyük ölçüde tamamlayan KİT-ARGEM kuruluş misyonuna uygun olarak başta gıda patojenleri olmak üzere moleküler tabanlı yeni nesil tanı kitlerinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine başladı.

Yapılan açıklamada, "İlk aşamada çok kullanılan gıda patojen tanı kitlerinde yerli bilgi gücü ve imkânlar kullanılarak ithal ikamesinin hedeflendiği merkezimizde ilerleyen aşamalarda ileri düzey teknoloji gerektiren farklı biyosensör tabanlı teknolojilerin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. KİT-ARGEM’in kuruluş felsefelerinden biri de ülkemizde moleküler tanı alanında hizmet üreten yerli firmalarla kit ve referans madde geliştirme ve üretim aşamalarında ortaklık kurarak yerli imkanlarla kurulan bu merkezin altyapısının en verimli şekilde kullanılması ve bu şekilde ülke yararına dönüşmesidir. Bu noktada BM Laboratuvar Sistemleri ile yapılan işbirliği anlaşması oldukça yüksek öneme sahiptir. BM Laboratuvar Sistemleri gıda sektöründe patojen tespitinin hızlı, güvenilir ve yerli teknolojiler ile çözümlenmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla DNA tabanlı yeni nesil teknolojiler üzerinde yoğunlaşmış bir firmadır. Hedefleri gıda sanayi için yerli ve üst düzey teknolojik çözümler geliştirmektir" denildi.

İmza törenine Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, KİT-ARGEM Koordinatörü Prof. Dr. Veli Cengiz Özalp, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kıvanç Bilecen ve Araştırma Görevlisi Onur Bulut, firma adına ise kurucu ortaklar İlkay Selver Büyüktopçu ve Metin Büyüktopçu katıldı.