Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Konya
  •  » Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Özel Bir Laboratuvar Firmasıyla Işbirliği Protokolü Imzaladı
31 Temmuz 2018 14:07

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi özel bir laboratuvar firmasıyla işbirliği protokolü imzaladı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) bünyesinde, T.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi özel bir laboratuvar firmasıyla işbirliği protokolü imzaladı

31 Temmuz 2018 14:07

C. Kalkınma Bakanlığı desteği ile toplam 25 milyon TL bütçe ile kurulumu halen devam etmekte olan Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezimiz (KİT-ARGEM) kapsamında Türkiye’nin önde gelen bir laboratuvar firması arasında başta gıda patojen tanı kitleri olmak üzere yeni nesil hızlı gıda diyagnostik tanı kitlerinin geliştirilmesi konularında ortak çalışmalar yürütülmesini kapsayan bir Ar-Ge Protokolü imzalandı.


Geçtiğimiz iki yıl içerisinde altyapı kurulumunu büyük ölçüde tamamlayan KİT-ARGEM kuruluş misyonuna uygun olarak başta gıda patojenleri olmak üzere moleküler tabanlı yeni nesil tanı kitlerinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine başladı.


Yapılan açıklamada, "İlk aşamada çok kullanılan gıda patojen tanı kitlerinde yerli bilgi gücü ve imkânlar kullanılarak ithal ikamesinin hedeflendiği merkezimizde ilerleyen aşamalarda ileri düzey teknoloji gerektiren farklı biyosensör tabanlı teknolojilerin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. KİT-ARGEM’in kuruluş felsefelerinden biri de ülkemizde moleküler tanı alanında hizmet üreten yerli firmalarla kit ve referans madde geliştirme ve üretim aşamalarında ortaklık kurarak yerli imkanlarla kurulan bu merkezin altyapısının en verimli şekilde kullanılması ve bu şekilde ülke yararına dönüşmesidir. Bu noktada BM Laboratuvar Sistemleri ile yapılan işbirliği anlaşması oldukça yüksek öneme sahiptir. BM Laboratuvar Sistemleri gıda sektöründe patojen tespitinin hızlı, güvenilir ve yerli teknolojiler ile çözümlenmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla DNA tabanlı yeni nesil teknolojiler üzerinde yoğunlaşmış bir firmadır. Hedefleri gıda sanayi için yerli ve üst düzey teknolojik çözümler geliştirmektir" denildi.


İmza törenine Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, KİT-ARGEM Koordinatörü Prof. Dr. Veli Cengiz Özalp, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kıvanç Bilecen ve Araştırma Görevlisi Onur Bulut, firma adına ise kurucu ortaklar İlkay Selver Büyüktopçu ve Metin Büyüktopçu katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç