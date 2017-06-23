Konya, hava kargo taşımacılığına hazırlanıyor.

Konyalı sanayicilerin önemli taleplerinden biri olan hava kargo taşımacılığının Temmuz ayında başlaması bekleniyor.

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ile Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Havalimanı’nda çalışmaları Konya OSB tarafından yürütülen Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanı ile Antrepo inşaatını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Hava kargo taşımacılığı ile Konya’nın küresel pazara daha çabuk ulaşabileceğini belirten AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, çalışmalarından dolayı Konya Organize Sanayi Bölgesine teşekkür ederek, “Konya’mızda hava kargo taşımacılığını başlatmak için uzun zamandır çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle Allah’a şükür yaklaşık 1 ay sonra hizmet verebilecek duruma geldik. Şu anda Devlet Hava Meydanları bize bu alanı sürdürülebilir bir maliyetle sağlamış durumda, teşekkür ediyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız gerekli hizmeti vermek için gerekli operasyonel alanları tanzim etmiş durumda ve bu x-ray cihazını buraya göndermiş ve kurmuş durumda. Buranın idaresini ve işletmesini de Konya Organize Sanayi Bölgesi yapacak. Değerli başkanımız bunu yürütecek. Şu an geldiğimiz noktada Konya’mız inşallah küresel pazarlara üretimde ihtiyacı olan mekanizasyonda ihtiyacı olan ürünleri daha hızlı ve daha düşük maliyete alabilme imkanına kavuşmuş olacak. Ürettiğimiz Konya değerlerini küresel pazarlara hızlı bir şekilde ve düşük maliyette ulaşma imkanını temin etmiş olacağız” dedi.

Altunyaldız, Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanı ile Antrepo yatırımlarının hayata geçmesiyle Konya’nın daha rekabetçi hale geleceğinin altını çizerek, yatırımların hayırlı olmasını temenni etti.

“Şu anda fiziki düzenlemelerin son aşamasındayız”

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise, “Uzun süreden beri sanayicimizin talebiydi hava kargo imkanını Konya’da sağlayabilmemiz. Şu anda sanayicilerimiz hava kargolarını İstanbul’a kadar getirtebiliyorlar. Oradan teslim almaları ve getirtmeleri gerekiyordu. Gönderileri de aynı şekilde yapmaları gerekiyordu. Biz bir süreden beri konunun üzerinde çalışıyorduk. Hamdolsun sona geldik, şu anda fiziki düzenlemelerin son aşamasındayız. Bu fiziki düzenlemeleri kısa süre içerisinde tamamlayıp inşallah Temmuz sonuna kadar hava kargo taşımacılığını başlatmak istiyoruz. İnşallah bundan sonra daha ulaşılabilir olacağız. Sanayicimiz gönderilerini buradan yapabilecek. Getireceği gümrüklü malzemelerini buradan teslim alabilecek. Desteklerinden dolayı komisyon başkanımıza, Devlet Hava Meydanlarına ve Gümrük Müdürlüğümüze sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde inşaatı devam eden Antrepo yatırımı ile ilgili bilgi de veren Kütükcü, bu alanın 30 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu ve yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti. Kütükcü, Antrepo alanı içerisinde gümrük müşavirliği ofisleri, sosyal tesisler, tır ve araç parkı gibi donatı alanları da olacağını bildirdi.