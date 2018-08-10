Konya heyeti Aselsan’da

Aselsan’ın farklı bir kurguyla hayata geçireceği bu yatırımın, Türkiye’nin sanayi dönüşümüne öncülük edeceğinin vurgulandığı ziyarette, Konya’nın ilk günkü heyecanını kaybetmeden her türlü desteği vermeye hazır olduğu ifade edildi. Aselsan yatırımının şehirde büyük bir mutlulukla karşılandığını, şehrin tüm dinamikleri ile bu yatırıma sahip çıktığını söyleyen Konyalı heyet, konunun gündeme geldiği günden bu yana heyecanlarını hiç kaybetmediklerini aynı heyecan ile çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Konya’nın aldığı sorumluluk ile güzel bir birliktelik örneği ortaya konulduğunun altını çizen heyet, yapılacak olan yatırımın, ihracat alanında katma değeri artıracak, Türkiye için yol açıcı bir yatırım olacağını vurgulayarak, Aselsan tarafından da yatırım şirket kuruluş sözleşmesi sürecinin hızlıca hayata geçirilmesini beklediklerini bildirdiler.

Konya yatırımı, farklı bir model olacak

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de, Konya’da ihracatı artırmayı hedefleyen, müttefik ülkelere de istenilen siparişlerin verilebileceği farklı bir model kurmayı amaçladıklarını söyledi. Konya’nın yapılacak olan bu yatırıma sahip çıkmasının kendilerini memnun ettiğini ifade eden Görgün, "Bizim ülkenin ve dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli yatırımlarımız bulunuyor. Konya’da yapacağımız yatırım oralardan farklı bir yatırım olsun istedik. Daha büyük düşünüp, ihracatı artırabileceğimiz bir kurguyu oluşturalım dedik. Burada Aselsan’a büyük görev düşüyor. Kurgulandıktan sonra da Konya ile hep beraber, bu işin yeni teknolojilerinin üretilmesi, yeni yatırımların yapılmasına fırsat verecek kurguyu oluşturmamız gerekiyor. Bu proje ilk gündeme geldikten sonraki tüm süreçleri yakından takip ettik. Konya’nın tüm unsurları ile bunu benimsemesi de çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bu yatırımların sürdürülebilir olması için iyi bir insan kaynağına da ihtiyaç olduğunu söyleyen Görgün, Konya’da insan kaynağı noktasında sorun yaşamayacaklarını düşündüklerini ifade ederek, "Konya’da hem devlet hem de vakıf üniversiteleri iyi mezunlar yetiştiriyor. Bu, nitelikli insanın Konya dışına çıkmasını da durduracaktır. Nitelikli insan geldiği zaman, yaşam fırsatları konusunda Konya, çok avantajlar sunuyor" ifadelerini kullandı.

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün ev sahipliği yaptığı ziyarete, Aselsan Genel Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Mustafa Kaval ile Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş, Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hıfsı Soydemir ve Naci Tanık katıldı.