Konya Hospital personeline iftar verdi

Konya’nın özel sağlık kuruluşlarından Konya Hospital yöneticileri ve personeli iftar programında biraraya geldi. Bir otelde düzenlenen programa genel direktör Prof. Dr. Cemile Öztin Öğün, Başhekim Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, Hastane Müdürü Esra Ünsal, doktorlar ve hastane çalışanları katıldı. Okunan ezan ile birlikte oruçlarını açan hastane personeli sohbet etti.

Prof. Dr. Cemile Öztin Öğün katılımlarından dolayı hastane personeli ve davetlilere teşekkür ederek Ramazan Ayını tebrik etti. Öğün bir sonraki Ramazan ayında da yine bir arada olmayı umut ettiğini söyledi.