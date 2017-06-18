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18 Haziran 2017 11:21

Konya Hospital personeline iftar verdi

Konya Hospital çalışanları için iftar programı düzenledi.

Konya Hospital personeline iftar verdi

18 Haziran 2017 11:21


Konya’nın özel sağlık kuruluşlarından Konya Hospital yöneticileri ve personeli iftar programında biraraya geldi. Bir otelde düzenlenen programa genel direktör Prof. Dr. Cemile Öztin Öğün, Başhekim Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, Hastane Müdürü Esra Ünsal, doktorlar ve hastane çalışanları katıldı. Okunan ezan ile birlikte oruçlarını açan hastane personeli sohbet etti.


Prof. Dr. Cemile Öztin Öğün katılımlarından dolayı hastane personeli ve davetlilere teşekkür ederek Ramazan Ayını tebrik etti. Öğün bir sonraki Ramazan ayında da yine bir arada olmayı umut ettiğini söyledi.




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