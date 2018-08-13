Konya iş dünyasından ekonomik saldırılara karşı ortak açıklama

Konya iş dünyasını temsilen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü tarafından yapılan ortak açıklama şu şekilde: “Türkiye, son yıllarda hayata geçirdiği reformlarla, özel sektörün lokomotifliğinde başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda önemli mesafeler kat etmiştir. Reel sektörümüzün üreten ve ihracat yapan yapısı, sağlam bankacılık sistemimiz ve devletimizin özel sektörü üretime teşvik eden bakış açısı Türkiye’yi dünyanın en etkin sanayi ülkelerinden birisi haline getirmiştir. Bugün Türkiye kendi bölgesinin en üretken ülkesi olmakla birlikte, küresel ekonominin güçlü bir paydaşı haline gelmiştir. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamları bu dönemde gerçekleştirilmiş, başta ihracat olmak üzere tüm alanlarda sağlanan yüksek performans ülkemizin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmasının yolunu açmıştır. Ancak son dönemde döviz kurları üzerinden hiçbir gerçekle örtüşmeyen son derece ahlaksız saldırılara maruz kalmaktayız. Daha önce ülkemize ihanetlerle, darbe girişimleriyle, vesayetlerle diz çöktürmeye çalışanlar şimdi de döviz kurları ile, ambargolarla ekonomik saldırılarına devam etmektedirler. Konya iş dünyası olarak tüm bu saldırılara karşı, bugüne kadar olduğu gibi şimdi de sonuna kadar devletimizin yanındayız. Gün ülkemizin ve işletmelerimizin bekası için daha fazla sorumluluk alarak, her zamankinden daha sağlam bir şekilde kenetlenme günüdür. Özel sektörümüzle, çalışanlarımızla, finans kurumlarımızla, devletimizin de desteğiyle millet olarak topyekun kararlı bir duruş göstererek vereceğimiz mücadeleden zaferle çıkacağımızdan hiç şüphe etmiyor, güzel günlerin yine ülkemizin ufkundan doğacağına inanıyoruz. Ayrıca Konya iş dünyası olarak, işletmelerimizin hepimizin ortak değeri olduğuna inanıyoruz. Ekonomide olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde işletmelerimizin ticari itibarını zedeleyen söylenti ve dedikoduların da bilinçli veya bilinçsiz bazı taraflarca beslendiğini görüyoruz. Bu anlamda iş dünyamızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilemesi muhtemel tüm söylenti ve dedikoduları şiddetle kınıyor, gerçek bilgiler ile hareket etmenin hak ve hakkaniyete uygun olan yöntem olduğunu hatırlatmayı görev biliyoruz. Bu dönemde sadece kendimizden veya kendi işletmelerimizden değil; ortak değerlerimizin muhafazasından da her zamankinden çok daha fazla sorumluyuz. Yine böyle dönemlerde kurumlar arası, sektörler arası ve kişiler arası dayanışmanın önemi açıktır. Bu bağlamda normal dönemlerde birbirini besleyen sektörlerin birbirini destekleyen, birbirine güç ve enerji veren boyuta geçmesi hepimiz için hayati önemi haizdir. Belli merkezlerce yürütülen bu hadsiz ekonomik saldırı karşısında herkesi sorumlu davranmaya, daha fazla çalışmaya, daha fazla dayanışmaya, daha fazla birlik ruhu ile hareket etmeye davet ediyoruz.”