Konya iş dünyasından sağduyu ve sorumluluk çağrısı

Yapılan açıklamada, “Firmalarla dedikodu yapmak kimseye fayda sağlamaz. Asılsız söylentilerle, dedikodu yaparak firmalarımızın ticari itibarı zedelenmemeli. Ancak tabi haksız kazanç elde etmeye çalışan, ticari ahlaka aykırı davrananlar da denetlenmelidir. Burada en sağlıklı yöntem, haksız kazanç elde etme faaliyeti içerisinde olanlara karşı, kanunların elverdiği çerçeve içerisinde hareket etmektir” denildi.

Açıklamada, stokçuluk yapıldığı, ürünlerin ambalajlarında dürüst davranılmadığı, piyasaya eksik gramajlı ürün sürüldüğü, ticari açıdan zor durumda olduğu gibi pek çok dedikodu üretilip, özellikle sosyal medya üzerinden yayınlanarak firmaların itibarının zedelendiği belirtilerek, “Ülkemiz bir süredir küresel ve coğrafi hesaplaşmalardan dolayı baskı altında. Bu süreç döviz kurlarındaki yükselme ve devam eden dalgalanmanın da etkisiyle firmalarımızı özellikle finansal açıdan zorlamaktadır. Öncelikle ifade etmek isteriz ki; biz bu sürecin devletimizin attığı/atacağı adımlar, alınacak tedbirler ve yeni reformlarla atlatılacağına inanıyoruz. Burada özel sektöründen kamu kurumlarına, işçisinden memuruna değin toplumun her ferdine sorumluluklar düşmektedir. Bu minvalden hareketle son dönemlerde toplumda sorumsuz bazı kesimler tarafından, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde firmalarımızın hem ticari faaliyetlerine hem de itibarlarına zarar verecek pek çok dedikodu üretildiğini üzülerek görmekteyiz. Şehrimizdeki bazı üretici firmalarımızla ilgili stokçuluk yaptığı veya ekonominin içinde bulunduğu durumdan dolayı fırsatçı yaklaşımlar sergilediği gibi asılsız, mesnetsiz, ahlak dışı dedikodular üretilmektedir. Konya iş dünyası olarak belirtmek isteriz ki, bu tür dedikodular hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Ancak üreten kesimi de tüketici kesimi de tedirgin eder, etmektedir de. Dolayısıyla halkımızdan bu tür dedikodulara itibar etmemelerini rica ediyoruz. Zira var ise, tüketiciyi aldatan veya ticari ahlaka uymayan herhangi bir faaliyet içinde bulunan firmalar, ülkemizde bu firmaların şikayet edileceği kurumlar bellidir. Cezai yaptırımlar kanunla belirlenmiştir. Bu süreç dedikodu üreterek yönetilemez, buradan fayda da sağlanamaz. En sağlıklı yöntem, haksız kazanç elde etme faaliyeti içerisinde olan firmalara karşı, kanunların elverdiği çerçeve içerisinde hareket etmektir. Burada dedikodu yapmak suretiyle, işinde ve ticaretinde dürüst olan, üreterek şehrimize ve ülkemize değer katan firmalarımızın ticari itibarına zarar verilmemesi toplumsal bir sorumluluktur. Herkesi sağduyulu ve sorumlu davranmaya, daha fazla dayanışmaya, birlik ruhu ile hareket etmeye davet ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.