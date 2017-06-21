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21 Haziran 2017 14:14

Konya-İstanbul YHT seferleri artıyor

AK Parti Konya Milletvekili, Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Konya-Ankara Hızlı Tren seferlerinin 10 gidiş, 10 gelişe çıkartılmasının ardından, 2 gidiş, 2 geliş toplam 4 olan Konya-İstanbul Hızlı Tren seferlerinin ise 23 Haziran’da 3 gidiş, 3 gelişe çıkarılacağını, sefer sayısının toplamda 6’ya ulaşacağı müjdesini verdi.

Konya-İstanbul YHT seferleri artıyor

21 Haziran 2017 14:14


Seferler hakkında bilgi veren Altunyaldız, “Konya ve İstanbul’dan öğle saatlerinde karşılıklı birer sefer konulacak. Buna göre, Konya’dan saat 12.45’te, İstanbul’dan ise 12.30’da hareket olacak” dedi. Mayıs ayı TCDD verilerine göre Konya-İstanbul arasında 17 bin kişinin seyahat ettiğini ve doluluk oranının yüzde 90 olduğunu ifade eden Altunyaldız, “Hemşehrilerimizin hızlı, konforlu ve yüksek güvenlikli seyahat etme olanağına ek seferlerle katkı sağlanacak” ifadesini kullandı.



“Artan sefer sayıları Konya üretimi ve ekonomisine olumlu katkı sağlayacak”


Artırılan sefer sayılarının Konya’nın turizm ve ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını belirten Altunyaldız, ülkemizin iş dünyası ve üretimin kalbi İstanbul ile Konya iş dünyasının bağlantılarının da artıracağına dikkat çekti. Konya’nın yakın gelecekte Türkiye’nin demiryolları kavşak noktası haline geleceğini belirten Altunyaldız, bu konudaki katkıları nedeniyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Devlet Demiryolları İdaresine teşekkür etti.




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